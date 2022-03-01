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Лукашенко о переговорах на Припяти: переговорщики просто молодцы, они сделали больше, чем было возможно

01 марта 2022 09:18
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом оценивает результаты российско-украинских переговоров на Припяти, которые прошли на территории Беларуси 28 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 марта на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко о переговорах на Припяти: переговорщики просто молодцы, они сделали больше, чем было возможно-1


Фото: БЕЛТА

Как сообщалось, делегации России и Украины 28 февраля провели в Гомельской области свои первые мирные переговоры. Стороны с двумя перерывами провели три переговорных раунда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер.

Он отметил, что состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе.

Александр Лукашенко:
Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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