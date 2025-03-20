Лукашенко и Путин провели телефонный разговор – обсудили саммит ЕАЭС в Минске и переговоры с Трампом

Минск и Москву во второй половине дня связал телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа длилась около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В развитие состоявшегося недавно официального визита Президента Беларуси в Россию лидеры обсудили вопросы союзного строительства. А также сверили часы относительно предстоящих контактов и совместных мероприятий. В графике на ближайшее время – международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой Парламентского собрания.
Не обошли стороной и тему евразийской интеграции, в том числе работу в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в 2025 году. Отдельно лидеры остановились на повестке саммита Евразийского экономического союза. Его проведение запланировано на конец июня, а примет форум Минск.
Разумеется, коснулась дискуссия и украинского вопроса. Владимир Путин проинформировал нашего Президента о подробностях недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике. Очередное подтверждение того, что отношения Минска и Москвы – образец равноправного межгосударственного сотрудничества, где учитываются интересы обоих партнеров.