Лукашенко и Путин провели телефонный разговор – обсудили саммит ЕАЭС в Минске и переговоры с Трампом

Минск и Москву во второй половине дня связал телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа длилась около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В развитие состоявшегося недавно официального визита Президента Беларуси в Россию лидеры обсудили вопросы союзного строительства. А также сверили часы относительно предстоящих контактов и совместных мероприятий. В графике на ближайшее время – международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой Парламентского собрания.