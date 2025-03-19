Звонок, который может изменить мир? Реакция экспертов на резонансный разговор Путина и Трампа

Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном – одна из главных надежд мирового сообщества не только на окончание украинского конфликта, но и на нормализацию отношений, в том числе в финансах и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта разговор Путина и Трампа продлился около двух с половиной часов. После него стороны опубликовали сообщения, в которых изложили, о чем шла речь.

По данным Кремля, российский президент заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование в Украине, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. При этом следует учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности. Владимир Путин также согласился с предложением Трампа о том, чтобы Москва и Киев на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Рафаэль Ордуханян, политолог (Россия):

О каком-то позитивном сдвиге рано говорить, хотя уже мы с вами видим определенные контуры. Это касается территориальных вопросов, это касается вопросов прекращения огня, по крайней мере намерения ясны здесь уже. Обе стороны пытаются сейчас действительно сдвинуть с мертвой точки то, что раньше называлось российско-американскими отношениями. Но если мы с вами сравним с тем, что было при байденовско-харрисовской администрации, то, конечно же, это... Любой телефонный разговор, даже сам факт того, что наши президенты сказали друг другу «здравствуйте», «hello», это уже можно считать в позитивную копилку, без всяких сомнений. Оба лидера сошлись во мнении, что ресурсы, которые Москва и Киев тратят на боевые действия, лучше направить на нужды людей. Главы США и России выразили обоюдное согласие в том, что будущее улучшение двусторонних отношений между странами имеет огромный потенциал.