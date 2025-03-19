Звонок, который может изменить мир? Реакция экспертов на резонансный разговор Путина и Трампа
Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном – одна из главных надежд мирового сообщества не только на окончание украинского конфликта, но и на нормализацию отношений, в том числе в финансах и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта разговор Путина и Трампа продлился около двух с половиной часов. После него стороны опубликовали сообщения, в которых изложили, о чем шла речь.
По данным Кремля, российский президент заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование в Украине, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. При этом следует учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.
Владимир Путин также согласился с предложением Трампа о том, чтобы Москва и Киев на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и сразу дал российским военным соответствующую команду.
Рафаэль Ордуханян, политолог (Россия):
О каком-то позитивном сдвиге рано говорить, хотя уже мы с вами видим определенные контуры. Это касается территориальных вопросов, это касается вопросов прекращения огня, по крайней мере намерения ясны здесь уже. Обе стороны пытаются сейчас действительно сдвинуть с мертвой точки то, что раньше называлось российско-американскими отношениями. Но если мы с вами сравним с тем, что было при байденовско-харрисовской администрации, то, конечно же, это... Любой телефонный разговор, даже сам факт того, что наши президенты сказали друг другу «здравствуйте», «hello», это уже можно считать в позитивную копилку, без всяких сомнений.
Оба лидера сошлись во мнении, что ресурсы, которые Москва и Киев тратят на боевые действия, лучше направить на нужды людей. Главы США и России выразили обоюдное согласие в том, что будущее улучшение двусторонних отношений между странами имеет огромный потенциал.
Олег Лушников, глава комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС:
Дипломатия фиксирует результаты того, что удастся добиться на земле. Так всегда было, есть и будет. Другой вопрос, что Россия изначально стремилась к мирному решению этого конфликтного момента на территории Украины, на территории этого постсоветского пространства всегда, в целом, за мирное урегулирование, потому что это одна цивилизация, это все наши люди. Поэтому, если можно решить вопрос без военного вмешательства, лучше его решить дипломатией. Собственно, это пытались сделать и в период Минских соглашений, и Стамбульские соглашения к тому же вели.
В продолжение обсуждения путей урегулирования конфликта Трамп 19 марта провел разговор с Владимиром Зеленским. По официальной информации, переговоры шли около часа, и большая часть обсуждения была основана на вчерашнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным.