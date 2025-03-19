Лукашенко пригласили в Китай на саммит ШОС и на парад к 80-летию Победы

Минск готов выстраивать диалог со всеми в любой точке планеты при условии, если этот диалог на равных. Более того, Беларусь готова к восстановлению взаимовыгодных прагматичных отношений и с теми государствами, кто в последние годы предпочитает играть «по другим картам». Но наша позиция – «на равных»! Это в первую очередь касается Евросоюза, где уже отчетливо понимают бессмысленность и бесперспективность их «санкционной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск всегда делал ставку на многовекторность. И именно эта стратегия помогает нам удержать «крейсерскую скорость» в период давления, а по некоторым позициям и вовсе ее увеличить. О какой изоляции Минска может идти речь, если вот так выглядит карта зарубежных визитов белорусского лидера за последние 3 года? Присмотритесь. Россия, Китай, государства СНГ, Ближний Восток – в этот период мы не только активно работаем на традиционных рынках, но и продвигаем белорусские интересы на новых территориях. И «африканское турне» Президента Лукашенко с большим экономическим «послевкусием» тому подтверждение. К жаркому континенту сегодня присматриваются большинство государств мира. И здесь Беларусь, очевидно, сыграла на опережение.

А если, помимо визитов, вспомнить и контакты Александра Лукашенко с мировыми коллегами на полях крупных международных саммитов (ШОС, БРИКС, Всемирного климатического), карта единомышленников Минска или тех, кто готов с нами сотрудничать на равных, получается весьма внушительной. И о какой изоляции Минска, которой так грезил всего-то несколько лет назад коллективный Запад, идет речь? Хотя насколько этот Запад сегодня действительно коллективен? Но вернемся к зарубежным визитам белорусского лидера. Во-первых, они всегда максимально наполнены прагматикой, а потому в составе белорусской делегации, как правило, еще и «десант» министров, руководителей компаний и предприятий, а порой и бизнесменов. Именно так наша страна рассчитывает получить максимальные экономические дивиденды. Во-вторых, и это весьма важное замечание, личный, а порой и дружеский контакт нашего Президента с лидерами стран. Тот случай, когда на высшем уровне полное взаимопонимание, и это то, что в большой дипломатии называется «политическая воля». И именно она чаще всего «тащит» за собой экономические проекты и открывает «зеленую дорогу» бизнесу. Хрестоматийные примеры, конечно, прекрасный уровень отношений Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, который, очевидно, определяет и уровень отношений межгосударственных.

И этот тренд на геополитическую многовекторность, ставку на надежных и предсказуемых партнеров Минск, безусловно, сохранит. Подтверждение тому – предстоящие визиты белорусского лидера в целый ряд азиатских государств. Их анонсировал Президент. Об этом в том числе шла речь накануне во время доклада главы МИД Максима Рыженкова. Очевидно, в расширенном формате этот разговор пойдет и в ходе предстоящего совещания Президента с белорусскими послами. Его также анонсировал Александр Лукашенко. Что же до экономического эффекта международного сотрудничества, Минск делает ставку на диверсификацию экспорта. Об этом наш лидер говорил, подводя итоги недавнего визита в Россию. Александр Лукашенко подчеркнул, что географию стран нужно расширять, но выбирать для стратегического сотрудничества несколько «стержневых» направлений. Такая тактика себя зарекомендовала во время визита в Персидский залив. Читайте здесь.