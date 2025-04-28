Лукашенко и Путин посетят Мамаев курган в Волгограде и выступят на форуме Союзного государства

Волгоград принимает форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова тональность большой и авторитетной дискуссии о сохранении исторической памяти, которая стартовала 28 апреля. И это наш ответ всем тем, кто пытается обесценить подвиг советского народа. Выбор Волгограда, конечно, не случаен. Сталинградская земля, так чудовищно щедро политая человеческой кровью восемь десятилетий назад, ставшая символом героизма и стойкости в годы Великой Отечественной войны, сегодня заслуженно носит звание родины нашей общей Великой Победы. 80-летний юбилей которой все вместе отметим совсем скоро. И именно этой дате посвящен союзный форум, на котором собрались ученые, эксперты, общественные деятели, политики из 20 стран Европы, Азии, Латинской Америки, чтобы на весь мир говорить правду. В городе-герое Волгограде ожидают прибытие Президентов Беларуси и России. Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу, на которой затронут развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку. К слову, сегодня в телефонном разговоре главы правительств Беларуси и России обсудили экономический блок вопросов, который 29 апреля рассмотрят Президенты. Также во вторник Александр Лукашенко и Владимир Путин, помимо участия в патриотическом форуме, посетят знаменитый Мамаев курган. Именно в этом месте, у всемирно известного монумента «Родина-мать зовет» – одного из самых высоких на планете (что, согласитесь, тоже имеет особый смысл) – работает съемочная группа Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мамаев курган. И монумент (статуей его назвать язык не поворачивается) «Родина-мать зовет». Вы наверняка его хоть раз видели на картинке или в видео, но в жизни он еще больше впечатляет высотой – 85 метров. А если представить, сколько сил и жизней было положено, чтобы удержать высоту 102 тогда, в 1943-м…

Только вдумайтесь. 1 миллион 129 тысяч военных потеряла советская армия, отстаивая Сталинград. Количество погибших мирных жителей сосчитать куда сложнее. Город лежал в руинах. Но те, кто были в них, смогли остановить, как считал Гитлер, самую сильную группировку немецких войск, с «которой фюрер готов был штурмовать хоть небо». Город на Волге же рассчитывали взять за неделю. Но… 200 дней и ночей шла оборона Сталинграда, в ходе которой фашистская армия была разгромлена.

Величественный, как и подобает символу беспримерного и бессмертного подвига защитников Сталинграда. Так назывался Волгоград в годы Великой Отечественной войны. Сегодня это мирный Волгоград, который готовится встречать гостей по случаю 80-летия со Дня Великой Победы. Алена Сырова:

Именно поэтому вы сейчас можете видеть уникальные кадры, когда мемориальный комплекс абсолютно пустой. Здесь нет ни души, кроме нас, журналистов и специальных служб. Все готовятся к встрече высоких гостей, возложению цветов. Завтра здесь, конечно, будет совершенно другая картина. Но в обычный, любой другой день здесь реки людей, которые стремятся преодолеть эти 200 ступеней, чтобы поклониться великому подвигу советских воинов. Парламентарии двух стран в течение двух дней в Волгограде будут общаться в рамках форума. Приедут в Волгоград и лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра возложат цветы к могиле героя Сталинградской битвы – маршала Чуйкова.

Алена Сырова:

Оба лидера много раз говорили, как важно именно вместе быть в памятные даты и правдой будет сказать, что это за последние пять лет второе посещение мемориальных комплексов. В предыдущий раз главы государств в подобных обстоятельствах встречались во Ржеве. Тогда Президенты присутствовали на открытии мемориала, посвященного Ржевской битвы, в которой пало беспрецедентное количество советских воинов. Как говорят, тогда там земля буквально дышала кровью.

После Сталинградских сражений на Мамаевом кургане в течение двух лет не росла трава. Виной тому огромное количество снарядов и осколков, которыми была усыпана земля. От 500 до тысячи находили на каждом квадратном метре. Разве можно это забыть? Лукашенко о 80-летии Победы: до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь.