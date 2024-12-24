Лазуткин о выборах: по людям видно, они довольны властью или нет, Лукашенко чувствует себя уверенно

Андрей Лазуткин, политолог:

Учение происходит, Григорий. Есть ли у нас сегодня в Беларуси политтехнологи? Ну, допустим, они есть. Сколько их? Много ли их?

Григорий Азаренок:

Я думаю, не очень.

Андрей Лазуткин:

В идеале в каждой партии должен быть свой какой-то штат этих политтехнологов. Понятно, что все мы учимся на своих ошибках, все это делается как бы в формате КВНа такого немножко, капустника, но ничего, надо все уметь и все делать. И мы не говорим сейчас только там про какие-то... Придумать агитацию какую-то яркую. Понятно, это все можно придумать, но вопросы организационные, юридические, как собирать подписи, как собирать инициативную группу, как действовать, какая процедура, как взаимодействовать с ЦИК, как взаимодействовать с местной властью, как с людьми разговаривать. Вы должны провести количество пикетов, пройти по домам, это непросто, по квартирам, поговорить с людьми, что они вам скажут. Если вы хотите заниматься политикой дальше. То есть никто не вечен. И вот если у вас этого опыта не будет, то понятно, что к вам приедут западные политтехнологи, они сделают лучше какую-то свою партию, лучше соберут людей, будет лучший ресурс какой-то внешний, который будет закачан. И вы им проиграете, если не будете сами все это уметь делать.

Поэтому я воспринимаю это как учение. Это все люди, которые идут от разных организаций, общественных и партий. Каждой партии надо показать, что вы умеете. Ну вы же партия, вы собрали много подписей, вы молодцы, ну а теперь покажите, как вы агитацию проведете. И это как на учениях, есть легенда, значит, надо постараться их провести. Причем, Григорий, нам рассказывают, что в Беларуси диктатура, то есть выборы не проводятся вообще. Как там писали эти все придурки комментарии, что это военная хунта. Что такое военная хунта? Это мы собрались, пятеро военных, и сказали, что теперь у нас бессрочный Президент. Ничего подобного. То есть у нас проходят выборы. И сам этап сбора подписей, который проходил, – это такой мониторинг определенного настроения. То есть по людям видно, они вообще довольны властью или нет.

Когда ты включаешь телевизор, там бомбардировки, падают ракеты, «Орешник» прилетает, там такие лунные кратеры. Люди понимают, что власть неплохая. Хотя у кого-то, может, были сомнения еще пару лет назад, но многое сегодня изменилось. И уже на этапе сбора подписей мы видим примерную расстановку сил, к чему нам готовиться, чего ждать. Понятно, могут быть диверсии, что-то еще, это всегда возможно. Но люди – это люди, они так быстро настроения свои не меняют. И вот если все более-менее нормально, то уже на этап основной кампании вы выходите оптимистом. Поэтому Президент себя чувствует очень уверенно.