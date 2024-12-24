Лазуткин о визите Лукашенко на Ближний Восток: «Для нас это возможность обходить западные санкции»

Андрей Лазуткин, политолог:

Объясняем, что важен подарок и то, как ты себя подаешь на Востоке. Американцы считают, что надо рассказать по ящику, как вы неправильно живете, что у вас нет демократии, что вы там кого-то убили неправильно, это все было очень плохо. И вообще, вы не понимаете наши стандарты западной политики. А потом они что-то просят у арабов. Как вы знаете, сегодня там худшие отношения, наверное, за 40 лет с американцами.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но мы помним, как встречали того же Блинкена на тех же саммитах.

Андрей Лазуткин:

И этим надо пользоваться. Поэтому да, конечно, для нас это возможность там работать и обходить западные санкции. Дальше вопрос. Это протокол какой-то, что так мало информации дали, потому что в исламе не принято изображение человека? Или это просто секрет, чтобы лишняя информация не утекала в западную разведку, как и с кем мы работаем? Потому что компания туда заходит под гарантией руководителя страны, например, что мы не заморозим какой-то ваш актив. Она заходит и уже выходит как компания какая-то арабская. Какая это компания, что она делает? Это нам с вами знать не надо. Поэтому я думаю, что такая схема наравне со всем остальным там реализована. Поэтому да, интерес огромный. Президент сказал, что вот посмотрели на ППШ, а остальное рассказывать не нужно.