Кочанова: деятельность парламентариев СНГ способствует поддержанию мира и безопасности

Убеждение в этом выразила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании ассамблеи в Бишкеке. По ее мнению, деятельность парламентариев стран Содружества способствует поддержанию мира и безопасности на евразийском континенте. Также Наталья Кочанова подчеркнула, что только деэскалация существующих конфликтов, солидарность и взаимная поддержка позволят справиться с вызовами современности. Белорусская делегация находилась в Бишкеке два дня. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ обсуждались вопросы международного сотрудничества, проблематика социальной политики и прав человека.