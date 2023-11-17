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Кочанова: деятельность парламентариев СНГ способствует поддержанию мира и безопасности

17 ноября 2023 18:17
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В нынешних геополитических реалиях, когда ужесточается борьба отдельных стран за мировое господство, возрастает значимость миссии Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: деятельность парламентариев СНГ способствует поддержанию мира и безопасности-1

Убеждение в этом выразила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании ассамблеи в Бишкеке. По ее мнению, деятельность парламентариев стран Содружества способствует поддержанию мира и безопасности на евразийском континенте. Также Наталья Кочанова подчеркнула, что только деэскалация существующих конфликтов, солидарность и взаимная поддержка позволят справиться с вызовами современности. Белорусская делегация находилась в Бишкеке два дня. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ обсуждались вопросы международного сотрудничества, проблематика социальной политики и прав человека.

# СНГ # Фотофакт

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