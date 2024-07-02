Лукашенко о беспилотниках: я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнём

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:

Все бы было ничего, но в последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками, можно сказать, разведывательные средства, особенно беспилотники уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр на территорию Беларуси. Вы видели в средствах массовой информации: несколько таких беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Но я ценю украинцев за то, что они, сжав зубы, это восприняли нормально. Ну что, уничтожили – значит уничтожили. Но меня напрягает другой фактор, вы тоже это все видели, что эти беспилотники перебрасывают уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути, в основном это Российская Федерация, для совершения террористических актов. Я хочу прямо заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они не были предназначены. Мы не хотим больше повторения этих «крокусов», взрывов и так далее в нашей братской республике.