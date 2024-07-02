Лукашенко о беспилотниках: я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнём
Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:
Все бы было ничего, но в последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками, можно сказать, разведывательные средства, особенно беспилотники уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр на территорию Беларуси. Вы видели в средствах массовой информации: несколько таких беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Но я ценю украинцев за то, что они, сжав зубы, это восприняли нормально. Ну что, уничтожили – значит уничтожили. Но меня напрягает другой фактор, вы тоже это все видели, что эти беспилотники перебрасывают уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути, в основном это Российская Федерация, для совершения террористических актов. Я хочу прямо заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они не были предназначены. Мы не хотим больше повторения этих «крокусов», взрывов и так далее в нашей братской республике.
Пока с ФСБ России, Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск. Но я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно. Печалит то, что в этих шевелениях, как и в наступлении недавно на Белгородскую область, задействован русский добровольческий корпус и белорусский, оказывается, добровольческий корпус. Нет, не калиновцы. Оказывается, есть еще добровольческий белорусский корпус. Правда, там меньше сотни человек, но корпус. И что удивительно, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян. Тоже хотел бы предупредить, чтобы за пределами нашей страны слишком не напрягались. Это очень опасно.
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