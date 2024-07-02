Президент о мигрантах: достукались до того, что Дуда поехал к Си Цзиньпину жаловаться на Лукашенко!

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После большой, как обозначил сам Президент, протокольной части выступления Александр Лукашенко сделал очень важное отступление. С учетом накаляющейся обстановки вокруг и разного рода нагнетаний в информационном пространстве, из первых уст глава государства рассказывает о том, что касается каждого белоруса!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте спокойны, я просто вас проинформировал. Здесь нет никакого нагнетания ситуации, она и так накалена до предела, но вы об этом должны знать. Вторая проблема, по которой я хотел вас просветить и проинформировать, это миграция. Почему я эту проблему затрагиваю? Потому что она сегодня используется, эта миграция, для того, чтобы придавить нас на Западе. Особенно в этом упорствуют наши «друзья», наши ближайшие соседи, «друзья» в кавычках, руководство Польши. Они уже достукались до того, мы получили эту информацию, президент Дуда поехал к Си Цзиньпину жаловаться на Лукашенко: «используйте свое влияние на Лукашенко, на Путина, чтобы они прекратили эту миграцию». Об этом я говорил не единожды. Напомню еще раз. Для того, чтобы ответить на вопрос миграции, надо задать простой вопрос, как персонаж в известном фильме говорил: откуда, куда и зачем? Люди откуда бегут? Из тех стран, которые американцы со своими союзниками разорили. Мы это знаем, мы видим, кто бежит через Беларусь. Это прежде всего жители, это уже не жители, это бедолаги Афганистана. Они там продают все. Продают за какие-то гроши, накапливают несколько тысяч долларов и бегут.