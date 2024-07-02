Лукашенко рассказал, почему Беларусь помогает в обмене пленными между Россией и Украиной
Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:
Ну и совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит, меня сориентировали наши помощники, я даже как-то не обратил внимания в социальных сетях на него. Обмены военнослужащих между Россией и Украиной. Совсем недавно. Я бы этот вопрос и не поднимал. Обычная работа, она определена Президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь. У россиян на порядок больше пленных. Россиян в Украине гораздо меньше. Я это тоже знаю уже из уст украинцев. Но если бы наши беглые, вот обратите внимание, не заметили, что пропал человек, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в Мачулищах. Помните? В течение двух дней, проводя двое суток операцию, мы нейтрализовали его и его сообщников. Пропал. Ну, естественно, они его нашли в Украине. Ах, обменяли. Как так обменяли? Ну, так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Что он, я не знаю, там он свободен, не свободен. Ну, наверное, свободен. Родители его встретили. Диверсанта. Все было просто. Этого человека отдали в Украину. Они нам отдали священника.
Ну и заодно я попросил украинцев, у вас же там есть тяжелораненые россияне, верните нам. Они еще троих передали. Все на колясках, мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. Один без глаза, второй без рук, третий без ног. Один из известных людей военных в Украине сам предложил этих людей и попросил меня возьмите их, потому что они умрут. Что мне было делать? Ну да, осудили бы мы этого человека на 10-15 лет, сидел бы он тут, нашу картошку ел с салом украинским или белорусским, но погибли бы люди. Мы их вернули. Я еще раз говорю, что я затрагиваю этот вопрос, поскольку он сейчас бурлит, и наши люди говорят: как сбежал? Откуда? Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось.
Но вот видите, вы поддерживаете подобное действие. Я в этом нисколько не сомневался. Мы все-таки люди. И мы должны действовать по-людски. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства. И мы должны им помогать. Потому что мы такие люди, славяне. Мы не хотим войн. Мы не хотим конфликтов. Но если нас зацепят, мы вынуждены отвечать. Куда деваться?
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