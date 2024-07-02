Лукашенко рассказал, почему Беларусь помогает в обмене пленными между Россией и Украиной

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:

Ну и совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит, меня сориентировали наши помощники, я даже как-то не обратил внимания в социальных сетях на него. Обмены военнослужащих между Россией и Украиной. Совсем недавно. Я бы этот вопрос и не поднимал. Обычная работа, она определена Президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь. У россиян на порядок больше пленных. Россиян в Украине гораздо меньше. Я это тоже знаю уже из уст украинцев. Но если бы наши беглые, вот обратите внимание, не заметили, что пропал человек, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в Мачулищах. Помните? В течение двух дней, проводя двое суток операцию, мы нейтрализовали его и его сообщников. Пропал. Ну, естественно, они его нашли в Украине. Ах, обменяли. Как так обменяли? Ну, так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Что он, я не знаю, там он свободен, не свободен. Ну, наверное, свободен. Родители его встретили. Диверсанта. Все было просто. Этого человека отдали в Украину. Они нам отдали священника.