Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши цели – технологии, занятость, экспорт, инвестиции. Это основы национальной безопасности любого государства. И многое уже сделано. Как неоднократно подчеркивал Президент: не благодаря, а вопреки. Западные партнеры делали все, чтобы наши промышленные гиганты рухнули. Но они работают и поставляют товары по всему миру. Мы не только сохранили компетенции прошлого, но и осваиваем новые. Например, производство легковых автомобилей. Колоссальных успехов за 30 лет суверенитета мы добились в том числе в социальной сфере, здравоохранении. Лукашенко: на Западе у руля наследники тех, кто капитулировал, для них в 1945-м ничего не закончилось. Подробнее.

Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:

Мы очень сильно выросли в оказании медицинской помощи. Я думаю, что всем известно, насколько мы победили, можно сказать, детскую смертность, насколько мы реально превзошли все наши ожидания. Ну и, конечно же, космос. Космос уже наш!

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Понимание того, что Беларусь и Россия близки не потому, что Запад давит на нас, а потому что это наш сознательный выбор, и мы под чужую диктовку, под ЛГБТ-сообщества, под задачи понижения своей воли, замыслов плясать не будем. Это сегодня самое главное. В преддверии особого дня, 80-летия освобождения Беларуси, мы это все более четко понимаем.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Историческая правда, защита исторических фактов, это наши стратегические интересы. А стратегические интересы составляют в целом нашу национальную безопасность. Поэтому мы помним, ценим, гордимся своей историей. И сегодня этот праздник для военных людей, да и, думаю, для граждан нашей страны имеет очень серьезное, судьбоносное, важное значение. Особенно в условиях гибридной войны, которая развязана сегодня Западом против Российской Федерации, против Республики Беларусь, против Союзного государства в целом. Как подчеркнул Президент, успех по всем направлениям в наших руках. И добавил: наше золото – люди. Именно их талант и трудолюбие позволили создать экономику с таким запасом прочности, что нами сложно манипулировать.