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Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания

02 июля 2024 17:28
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Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания-1

Наши цели – технологии, занятость, экспорт, инвестиции. Это основы национальной безопасности любого государства. И многое уже сделано. Как неоднократно подчеркивал Президент: не благодаря, а вопреки. Западные партнеры делали все, чтобы наши промышленные гиганты рухнули. Но они работают и поставляют товары по всему миру. Мы не только сохранили компетенции прошлого, но и осваиваем новые. Например, производство легковых автомобилей. Колоссальных успехов за 30 лет суверенитета мы добились в том числе в социальной сфере, здравоохранении.

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Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания-4

Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Мы очень сильно выросли в оказании медицинской помощи. Я думаю, что всем известно, насколько мы победили, можно сказать, детскую смертность, насколько мы реально превзошли все наши ожидания. Ну и, конечно же, космос. Космос уже наш!

Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания-7

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Понимание того, что Беларусь и Россия близки не потому, что Запад давит на нас, а потому что это наш сознательный выбор, и мы под чужую диктовку, под ЛГБТ-сообщества, под задачи понижения своей воли, замыслов плясать не будем. Это сегодня самое главное. В преддверии особого дня, 80-летия освобождения Беларуси, мы это все более четко понимаем.

Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания-10

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Историческая правда, защита исторических фактов, это наши стратегические интересы. А стратегические интересы составляют в целом нашу национальную безопасность. Поэтому мы помним, ценим, гордимся своей историей. И сегодня этот праздник для военных людей, да и, думаю, для граждан нашей страны имеет очень серьезное, судьбоносное, важное значение. Особенно в условиях гибридной войны, которая развязана сегодня Западом против Российской Федерации, против Республики Беларусь, против Союзного государства в целом.

Как подчеркнул Президент, успех по всем направлениям в наших руках. И добавил: наше золото – люди. Именно их талант и трудолюбие позволили создать экономику с таким запасом прочности, что нами сложно манипулировать.

Лукашенко: пройдёт пять лет – и мы с россиянами будем делать всё, что нужно для жизни и процветания-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня уже никто не скажет, мол, мы прекратим вам поставлять продукты питания, и вы умрете с голоду. Помните, это же совсем недавно было. Мы сами себя кормим и реализуем продовольствие на рынке более 100 стран мира, получая от этого более 8 миллиардов долларов ежегодно. Бесполезно нам угрожать запретом на продажи машин, агрегатов и их обслуживание. Многое делаем сами: от комбайнов и ноутбуков до легковых автомобилей и электробусов. Но если каких-то возможностей пока нет, так и на Западе свет клином не сошелся. Есть друзья и в других частях света. Вот посмотрите, я никогда не ошибался в своих прогнозах. Пройдет еще пять лет – и мы с россиянами будем делать все, что нужно для жизни и процветания наших государств.

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко

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