«Невыгодно, чтобы Беларусь была среди миротворцев». Сергей Рачков рассказал, почему переговоры перенесли в Стамбул

Почему Европа делает вид, что не слышит мирные инициативы Беларуси и что на самом деле стоит за переносом переговорной площадки в Турцию? Об этом и не только поговорили с членом Совета Республики, дипломатом Сергеем Рачковым в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Западные СМИ и Украина на протяжении некоторого времени активно пытаются втянуть Беларусь в этот конфликт, в российско-украинское противостояние. Хотя мы неоднократно заявляли и на самом высоком уровне, что нам эта война не нужна. Почему наши мирные инициативы на Западе или нивелируются, или полностью от них отказываются, как будто не слышат нас? Хотя они же слышат. «В политике всегда есть определенная выгода». Почему Запад делает вид, что не слышит мирные инициативы Беларуси?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, слышат. В политике всегда есть определенная выгода. И здесь, я думаю, что вопрос связан с тем, что Западу невыгодно участие Республики Беларусь в этом переговорном процессе. Поэтому делаются попытки замолчать. Западные СМИ не пишут о наших мирных инициативах, о шагах Президента Республики Беларусь. Ольга Коршун:

Выдают нас за агрессора. Сергей Рачков:

Да. Нас пытаются включить в канву этого военного конфликта. Хотя мы на протяжении всего периода говорим, что мы не являемся участниками военного конфликта. Напротив, вся история доказывает и показывает, что мы фактически принимали здесь, у себя, и Минские соглашения, и лидеров Европы, которые проводили в течение 17 часов переговоры и подписали Минские соглашения. Но и сейчас именно Президент Республики Беларусь стал инициатором, тем человеком, который фактически усадил за стол переговоров Россию и Украину. Более того, предоставил все условия для проведения этих переговоров. Уже стал гарантом безопасности и для украинской делегации, и для российской. Но вы видите, три раунда переговоров состоялись на территории Беларуси. И Запад увидел, что Беларусь и ее мирные инициативы, ее мирная миссия находит понимание и результат. Ольга Коршун:

Вы сказали, что Запад против того, чтобы у нас проходили переговоры. Почему? Что им не нравится? «Цинизм западных политиков зашкаливает». О переносе переговоров в Стамбул

Сергей Рачков:

Им не нравится, что они всячески пытаются изолировать Республику Беларусь. Вы помните, то нас диктатурой называли, то включили в состав агрессоров. Запад вообще всегда был силен в навешивании ярлыков. Политических ярлыков. А уже сейчас политический цинизм западных политиков зашкаливает. Поэтому невыгодно, чтобы Беларусь была среди миротворцев. А мы действительно организаторы миротворческого процесса. Ольга Коршун:

Так вот поэтому перенесли в Стамбул переговоры, в страну НАТО? Сергей Рачков:

В первую очередь, когда увидели, что процесс пошел, появились первые результаты, первые договоренности, похоже, украинская делегация где-то могла выходить из-под контроля Запада. Поэтому и было принято решение перенести на другую площадку переговорную, в Стамбул. Запад, скажем так, испугался, что Беларусь станет таким заметным для всего мира миротворцем. «Украина давно находится под внешним управлением». Почему Беларусь не рассматривают как гарант безопасности?