Сотрудничество в сфере энергетики, здравоохранения, химической промышленности, вопросы обращения с опасными отходами, противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Всего около 12 вопросов обсудят главы правительств стран СНГ на заседании в Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С рабочим визитом в Туркменистан прибыл премьер-министр Беларуси. Помимо участия в заседании Совета, которое пройдет сначала в узком, а потом в расширенном составе, Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана. Переговоры запланированы в формате один на один. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов о сотрудничестве.