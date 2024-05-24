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Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана

24 мая 2024 08:41
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Сотрудничество в сфере энергетики, здравоохранения, химической промышленности, вопросы обращения с опасными отходами, противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Всего около 12 вопросов обсудят главы правительств стран СНГ на заседании в Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана-1

С рабочим визитом в Туркменистан прибыл премьер-министр Беларуси. Помимо участия в заседании Совета, которое пройдет сначала в узком, а потом в расширенном составе, Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана. Переговоры запланированы в формате один на один. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов о сотрудничестве.

# Беларусь-Туркменистан # Роман Головченко

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