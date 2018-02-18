Лидия Ермошина: «В Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы»

Новости Беларуси. Сегодня, 18 февраля, день выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 8 часов по всей стране открылись около 6 тысяч участков. Большинство из них встречали избирателей и во время досрочного голосования. К этому моменту стала известна точная цифра, сколько белорусов уже определились с выбором. Ее узнаем у нашего корреспондента. На прямой связи со студией Евгений Горин, он находится в Центризбиркоме.

Евгений Горин, СТВ:

В Центризбирком начала стекаться самая оперативная информация о ходе голосования. Рядом с нами председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна, разрешите мне поздравить вас с началом основного дня голосования. Какие самые актуальные данные по досрочному голосованию, а также о текущем голосовании на избирательных участках?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Утро у нас является еще достаточно вялым. Избиратели еще не совсем проснулись. Поэтому сведения, которые нам подают сейчас регионы, показывают незначительное прибавление к количеству избирателей по сравнению с данными досрочного голосования. Правда, еще не все отчитались. Где-то порядка 3 % избирателей пришло по трем регионам. По остальным еще подсчитывают и передают. Это за два часа на 10 утра. Это традиционный процент по воскресеньям, тем более это зимнее утро. Думаю, в ближайшие часы следует ожидать оживления потока, который придет на избирательные участки. В Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы Есть ли уже какие-то жалобы, инциденты, связанные с избирательной кампанией? Лидия Ермошина:

Да, к сожалению, они есть, человеческую глупость никто не отменял. Со стороны организаторов выборов она тоже встречается. За неделю, которая предшествует этому дню, то есть за неделю досрочного голосования в Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы. К счастью, большая часть из них является абсолютно надуманными. С ними сейчас работают. Если невозможно объяснить Центральной комиссии, то мы направляем в территориальные комиссии. Участки открылись в штатном режиме, хотя конфликты вчера, в день досрочного голосования, также наблюдались. Евгений Горин:

Выборы у нас проходят 18 февраля 2018 года – очень красивая цифра. Вы верите в нумерологию? Насколько эта дата удачна с точки зрения, чтобы белорусы пришли на избирательные участки и проголосовали?