Лидия Ермошина: «В Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы»
Новости Беларуси. Сегодня, 18 февраля, день выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 8 часов по всей стране открылись около 6 тысяч участков.
Большинство из них встречали избирателей и во время досрочного голосования. К этому моменту стала известна точная цифра, сколько белорусов уже определились с выбором. Ее узнаем у нашего корреспондента. На прямой связи со студией Евгений Горин, он находится в Центризбиркоме.
Евгений Горин, СТВ:
В Центризбирком начала стекаться самая оперативная информация о ходе голосования. Рядом с нами председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна, разрешите мне поздравить вас с началом основного дня голосования.
Какие самые актуальные данные по досрочному голосованию, а также о текущем голосовании на избирательных участках?
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Утро у нас является еще достаточно вялым. Избиратели еще не совсем проснулись. Поэтому сведения, которые нам подают сейчас регионы, показывают незначительное прибавление к количеству избирателей по сравнению с данными досрочного голосования. Правда, еще не все отчитались. Где-то порядка 3 % избирателей пришло по трем регионам. По остальным еще подсчитывают и передают. Это за два часа на 10 утра. Это традиционный процент по воскресеньям, тем более это зимнее утро. Думаю, в ближайшие часы следует ожидать оживления потока, который придет на избирательные участки.
В Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы
Есть ли уже какие-то жалобы, инциденты, связанные с избирательной кампанией?
Лидия Ермошина:
Да, к сожалению, они есть, человеческую глупость никто не отменял. Со стороны организаторов выборов она тоже встречается. За неделю, которая предшествует этому дню, то есть за неделю досрочного голосования в Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы. К счастью, большая часть из них является абсолютно надуманными. С ними сейчас работают. Если невозможно объяснить Центральной комиссии, то мы направляем в территориальные комиссии. Участки открылись в штатном режиме, хотя конфликты вчера, в день досрочного голосования, также наблюдались.
Евгений Горин:
Выборы у нас проходят 18 февраля 2018 года – очень красивая цифра. Вы верите в нумерологию? Насколько эта дата удачна с точки зрения, чтобы белорусы пришли на избирательные участки и проголосовали?
Прощу прощения у всех, в том числе у зрителей канала СТВ, за зло вольное и невольное
Лидия Ермошина:
Я верю во все приметы только в том случае, если они счастливые? Я думаю, что данная примета – нумерология – является счастливой, потому что очень легко всё запоминается, очень лаконично.
Я думаю, у нас не развита отрасль, которая называется политической технологией. Где-нибудь, где данные специалисты имеют очень большие деньги, это было бы обязательно обыграно и очень остроумно.
Что касается сегодняшнего дня, я хочу напомнить, что сегодня не только день выборов, но и завершение Масленицы. Это любимый всеми православными праздник. Кроме этого, сегодня Прощеное воскресенье. Поэтому я прощу прощения также у всех, в том числе у зрителей канала СТВ, за зло вольное и невольное, как говорится. И я прошу всех избирателей наших простить своих ближних, простить власти, простить депутатов, которые, может быть, недостаточно хорошо сработали. И придти на избирательные участки.
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