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«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?

18 февраля 2018 06:02
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Новости Беларуси. Участие в выборах, тем более в местных – это возможность повлиять на близкую каждому ситуацию, будь то житейская проблема, благоустройство города или поселка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ведь именно местным избранникам под силу решить эти вопросы. Может быть поэтому многие уже сейчас направляются на свои участки для голосования, не откладывая важное решение на потом. Белорусы по всей стране проявляют активность и интерес к этой избирательной кампании.  

Белорусы:  

«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?-1

Мы живем в Беларуси. Наверное, каждый должен быть не безучастным к этому событию и принять участие в судьбе своей страны и своей лично, конечно.  

«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?-4

Всё начинается с местных органов управления, потом дальше и дальше. Кто будет на местных выборах, тот поднимется, наверное, и выше.  

«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?-7

По возрасту буду выбирать: чем моложе, тем лучше.  

«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?-10

Всё зависит от нас, кого мы выбираем. Каждый ведь предоставляет свою программу. Мы знакомимся с ней, читаем и выбираем того, кто нам нужен, что нас интересует в будущем. От этого зависит развитие нашей страны.  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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