«От этого зависит развитие нашей страны». Что думают белорусы о важности местных выборов?

Новости Беларуси. Участие в выборах, тем более в местных – это возможность повлиять на близкую каждому ситуацию, будь то житейская проблема, благоустройство города или поселка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь именно местным избранникам под силу решить эти вопросы. Может быть поэтому многие уже сейчас направляются на свои участки для голосования, не откладывая важное решение на потом. Белорусы по всей стране проявляют активность и интерес к этой избирательной кампании.

Белорусы: