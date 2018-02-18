Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Знаете, не поразили, а огорчили. К сожалению, у нас до сих пор, а может быть, в последнее время еще чаще организовываются специальные провокации, дабы дискредитировать саму идею выборов – показать (особенно для молодежи, потому что это через интернет распространяется) членов избирательных комиссий этакими недалекими, склонными к фальсификации лохами, которых можно легко обмануть. И, кстати, обманывают.

Так, некий господин выложил в сети запись о том, как он голосует дважды на двух избирательных участках. Да, он действительно обманул, ему пошли навстречу. Просто напросто в одном месте он голосовал по месту, где смог предъявить договор о найме жилого помещения, а во втором сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы. И сердобольные «учителки», сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать. Из всего этого он создал сюжет о том, что в Беларуси создаются и применяются некие избирательные «карусели», где одни и те же избиратели ходят и голосуют по разным участкам для голосования и таким образом обеспечивают нужный процент и необходимое волеизъявление. Сразу могу сказать, что это бред. И вообще, всё это произошло в пределах избирательного округа. Это просто-напросто неумение наших членов комиссии противостоять подлости, гадости и хитрости.