Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы проходят 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выборы в местные Советы проходят 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центризбиркоме находится наш корреспондент Евгений Горин.
Евгений Горин, СТВ:
А есть вещи, которые вас поразили больше всего на этих выборах?
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Знаете, не поразили, а огорчили. К сожалению, у нас до сих пор, а может быть, в последнее время еще чаще организовываются специальные провокации, дабы дискредитировать саму идею выборов – показать (особенно для молодежи, потому что это через интернет распространяется) членов избирательных комиссий этакими недалекими, склонными к фальсификации лохами, которых можно легко обмануть. И, кстати, обманывают.
Так, некий господин выложил в сети запись о том, как он голосует дважды на двух избирательных участках. Да, он действительно обманул, ему пошли навстречу. Просто напросто в одном месте он голосовал по месту, где смог предъявить договор о найме жилого помещения, а во втором сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы. И сердобольные «учителки», сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать. Из всего этого он создал сюжет о том, что в Беларуси создаются и применяются некие избирательные «карусели», где одни и те же избиратели ходят и голосуют по разным участкам для голосования и таким образом обеспечивают нужный процент и необходимое волеизъявление. Сразу могу сказать, что это бред. И вообще, всё это произошло в пределах избирательного округа. Это просто-напросто неумение наших членов комиссии противостоять подлости, гадости и хитрости.
Евгений Горин:
А возможные последствия этой ситуации для выборов и для этого молодого человека?
Лидия Ермошина:
Этот один голос не повлиял на итоги выборов ни по одному из участков для голосования. Он просто не мог повлиять.
Что касается молодого человека – да, он обманул. Но комиссия позволила себя обмануть. Поэтому они виноваты все. Должностную ответственность несет, конечно, избирательная комиссия. Просто с точки зрения морали его позиция и позиция комиссии не сопоставимы. Если с одной стороны – наивность, то с другой – подлость и откровенная провокация.
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