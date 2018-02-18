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Лидия Ермошина: «У нас очень активно прошла с точки зрения явки избирателей данная избирательная кампания»

18 февраля 2018 12:24
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Новости Беларуси. 18 февраля проходят выборы в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, избирательные участки будут открыты до 20 часов. Сколько белорусов уже определились с выбором к этому моменту, узнаем у нашего корреспондента Евгения Горина – он находится в Центризбиркоме.  

Лидия Ермошина: «У нас очень активно прошла с точки зрения явки избирателей данная избирательная кампания»-1

Евгений Горин, СТВ:  
В Центризбиркоме вот-вот начнется самая горячая пора. Ведь основной массив информации будет поступать после обеда.  

Лидия Михайловна, как изменилась информация с момента открытия избирательных участков?  

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:    
Цифры у нас на 12 часов – это цифры о голосовании за 4 часа. Количество избирателей за это время увеличилось где-то более чем на 10 % (в среднем по стране). 45 % с копейками – мы даем такие цифры на 12 часов. У нас очень активно прошла с точки зрения явки избирателей данная избирательная кампания. Комиссии могут уже даже не напрягаться особо. Потому что в любом случае, я думаю, 20 % еще до конца дня точно подойдут, даже больше.

Евгений Горин:  
Активность высокая?  

Лидия Ермошина:  
Достаточно высокая, благодаря досрочному голосованию.  

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# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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