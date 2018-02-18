В Беларуси начались выборы в местные Советы. Сколько открыто избирательных участков и где можно проголосовать?

В эти минуты по всей стране открываются избирательные участки. На одном из них уже работает съемочная группа телеканала СТВ. На прямую связь со студией выходит наша коллега Ольга Осадчая.

Сегодня окончательно решится, кто станет депутатом. Претендентов – более 22 тысяч на 18 тысяч мест.

Новости Беларуси. Сегодня – 18 февраля – день выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что около трети внесенных в списки избирателей проголосовали досрочно.

Председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Дмитрий Шевцов нам расскажет, какой регион Беларуси в лидерах по досрочному голосованию.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского совета депутатов 28 созыва:

Да, на вечер 17 февраля порядка 36 % избирателей отдали свои голоса за тех или иных кандидатов.

Ольга Осадчая:

С чем вы связываете такую активность?

Дмитрий Шевцов:

Из года в год избирательная, политическая активность граждан повышается, и эти выборы не являются исключением.

Ольга Осадчая:

А что вы можете сказать об активности самих кандидатов? Мы все слышали, как во время досрочного голосования Лидия Ермошина поддержала того кандидата, который оказался единственным, бросившим листовку в ее почтовый ящик. Это такая тенденция на нынешних выборах? Или большинство кандидатов не отсиживалось?

Дмитрий Шевцов:

Конечно, большинство кандидатов не отсиживалось. Одним из новшеств этой избирательной системы было то, что очень активно депутаты показывали себя и свою программу еще и в социальных сетях. Было очень много флешмобов, красивых пикетов.

На избирательных участках сегодня можно будет не только поддержать потенциальных депутатов, но и отведать блинов, а также посмотреть выступления творческих коллективов. Даже можно будет попасть на прием к стоматологу.

Дмитрий Шевцов:

Сегодня не только выборы, но и Масленица, поэтому в городе будут большие празднования. Люди, которые приходят на избирательные участки, должны почувствовать атмосферу праздника.

Напомним, что участки для голосования будут открыты вплоть до 20 часов. Сейчас их на 250 больше, чем во время досрочного голосования – около 6 тысяч. Подключились к работе избирательные комиссии на так называемых закрытых участках: в больницах, санаториях и воинских частях. Сделать свой выбор смогут и люди, которые не в состоянии придти на участок. Для них организовано голосование на дому.