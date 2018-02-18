«Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов» – Ермошина

Новости Беларуси. В день выборов в местные Советы на вопросы корреспондента СТВ ответила Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Евгений Горин, СТВ:

Лидия Михайловна, у вас впереди основной массив работы. Есть ли у вас самый главный страх, связанный с избирательной кампанией?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

В плане выборов я уже ничего не боюсь. Хотя они каждый раз мне что-нибудь подкидывают, конечно. Мы стараемся всё превратить в шутку. То есть видеть в выборах что-то смешное, забавное, интересное. Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов, чтобы оно отнеслось с пониманием. Я не говорю, чтобы с эйфорией люди вышли на улицы с восторгом по поводу того, что они избрали депутата Иванова, а не Сидорова. Нет. Я имею в виду, чтобы населением с понимаем был принят результат, и чтобы мы начали работать, местные Советы, выбранные в ходе этих выборов, в спокойной обстановке, чувствуя твердую поддержку избирателей. И это даст им необходимый заряд на все четыре года.

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