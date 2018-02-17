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«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы

17 февраля 2018 20:37
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Новости Беларуси. В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы. 18 февраля – основной день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На протяжении почти недели белорусы имели возможность принять участие в выборах, заранее отдав свой голос. Кстати, среди тех, кто голосовал досрочно, были представители всей вертикали власти. Вот и сегодня на одном из избирательных участков вместе с семьей встречали председателя Мингорисполкома.  

Дмитрий Боярович с подробностями.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-1

  

Это – один из избирательных участков в Минске. Урна – так же, как и остальные по стране – запечатана. А значит, досрочное голосование завершено.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-4

  

Ждут основного дня выборов и здесь. На этом участке в Гродно к 18 февраля готовы.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-7

  

Татьяна Герасименко, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 7 Ленинского района Гродно:  
Проведена большая работа по подготовке к выборам в местные Советы депутатов 28 созыва. Мы довольны отзывами наблюдателей, оставлены соответствующие акты, в которых это отмечено.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-10

  

По данным ЦИК, за четыре дня досрочно проголосовали 27 % избирателей. В лидерах по явке Витебская область. Окончательные итоги подводить рано, но уже ясно: явка внушительная.  

«Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно  

На депутатские портфели в местные Советы претендуют больше 22 тысяч человек. Причем мандатов – 18 тысяч. Запомниться избирателям был шанс у каждого.  

Шорец: Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто уже сделал что-то конкретное для города и страны  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-13

  

Дмитрий Боярович, СТВ:  
Досрочное голосование сегодня во многом напоминает праздник. К примеру, у этого избирательного участка и музыка, и танцы, и бойкая торговля блинами, и даже перетягивание каната.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-16

  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-18

  

Кроме спортивных, здесь разворачивались и интеллектуальные баталии: около участка – шашки. А еще – импровизированная сцена. И, конечно, палатки с выпечкой, чтобы не замерзнуть.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-21

  

Продавец:  
Блинчики с ветчиной, с творогом, с капустой, с яблоками. Сосиски в тесте, пирожки.  

«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы-24

  

Завтра – основной день голосования. Избирательные участки (их в стране 5 870) откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.  

# Фотофакт # Андрей Шорец # Дмитрий Боярович # Татьяна Герасименко # Выборы депутатов в местные Советы

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