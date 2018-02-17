«Проведена большая работа». В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы

Новости Беларуси. В Беларуси завершились досрочные выборы в местные Советы. 18 февраля – основной день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении почти недели белорусы имели возможность принять участие в выборах, заранее отдав свой голос. Кстати, среди тех, кто голосовал досрочно, были представители всей вертикали власти. Вот и сегодня на одном из избирательных участков вместе с семьей встречали председателя Мингорисполкома. Дмитрий Боярович с подробностями.

Это – один из избирательных участков в Минске. Урна – так же, как и остальные по стране – запечатана. А значит, досрочное голосование завершено.

Ждут основного дня выборов и здесь. На этом участке в Гродно к 18 февраля готовы.

Татьяна Герасименко, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 7 Ленинского района Гродно:

Проведена большая работа по подготовке к выборам в местные Советы депутатов 28 созыва. Мы довольны отзывами наблюдателей, оставлены соответствующие акты, в которых это отмечено.

По данным ЦИК, за четыре дня досрочно проголосовали 27 % избирателей. В лидерах по явке Витебская область. Окончательные итоги подводить рано, но уже ясно: явка внушительная. «Чтобы потом не стоять в очередях», 27 % избирателей проголосовали досрочно На депутатские портфели в местные Советы претендуют больше 22 тысяч человек. Причем мандатов – 18 тысяч. Запомниться избирателям был шанс у каждого. Шорец: Я моя семья отдаем свой голос за тех, кто уже сделал что-то конкретное для города и страны

Дмитрий Боярович, СТВ:

Досрочное голосование сегодня во многом напоминает праздник. К примеру, у этого избирательного участка и музыка, и танцы, и бойкая торговля блинами, и даже перетягивание каната.

Кроме спортивных, здесь разворачивались и интеллектуальные баталии: около участка – шашки. А еще – импровизированная сцена. И, конечно, палатки с выпечкой, чтобы не замерзнуть.

Продавец:

Блинчики с ветчиной, с творогом, с капустой, с яблоками. Сосиски в тесте, пирожки.