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Игорь Луцкий: у нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны

09 августа 2020 21:16
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Новости Беларуси. В чём заключается национальная идея Беларуси? Мнением на этот счёт в эфире программы «Неделя» на СТВ поделился министр информации Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы много говорили о национальной идее, и Президент очень много говорил о независимости и суверенитете. Мы должны понять, что, на мой взгляд, главная парадигма, главная наша национальная идея – это всё-таки наш суверенитет, наша независимость. Это наша ценность – суверенитет. И на базе этого должны все сплотиться между собой, должны отбросить все спорные моменты и работать все на единую страну, на суверенитет этой страны. Тогда у нас всё получится.

У нас сильное государство, поэтому никакие «цветные революции» нам не страшны. Да, есть напряжённость в обществе, да, некоторое время будет «штормить». Но государство, общность людей выстоят.

# Выборы в Беларуси # Игорь Луцкий # Фотофакт

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