Соловьёв о переговорах: «Ни одного обещания, которое давали американцы, они не выполнили»

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, вы понимаете, западная экзистенциальность, судьбоносность этого противостояния. Что оно рано или поздно…

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Оно было неизбежно!

Григорий Азаренок:

Оно было неизбежно – это всем очевидно. Но вот сейчас Запад идет клином, накатывает сейчас, меняет во всем, качает оружием и так далее. А когда они окончательно разочаруются в Украине, в контрнаступе? Они же быстро предложат переговоры.

Владимир Соловьев:

Я не думаю, что сейчас та стадия, когда они могут что-то предложить. Во-первых, потому что запас нашей наивности закончился.

Григорий Азаренок:

Я вот хотел спросить: если вдруг сейчас предложат переговоры, мы не пойдем на это?

Владимир Соловьев:

Я не представляю даже какой смысл. Не с кем. А с кем переговаривать? С предателями, мерзавцами и подонками? Ну, с кем говорить, с американцами? Смехотворно. О чем говорить с Байденом?

Григорий Азаренок:

Понимаете: вам не с кем – вас убить хотели. А тому, у кого там капиталы, кому что-то пообещали…