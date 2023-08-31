Соловьёв о переговорах: «Ни одного обещания, которое давали американцы, они не выполнили»

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну, вы понимаете, западная экзистенциальность, судьбоносность этого противостояния. Что оно рано или поздно…
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Оно было неизбежно!
Григорий Азаренок:
Оно было неизбежно – это всем очевидно. Но вот сейчас Запад идет клином, накатывает сейчас, меняет во всем, качает оружием и так далее. А когда они окончательно разочаруются в Украине, в контрнаступе? Они же быстро предложат переговоры.
Владимир Соловьев:
Я не думаю, что сейчас та стадия, когда они могут что-то предложить. Во-первых, потому что запас нашей наивности закончился.
Григорий Азаренок:
Я вот хотел спросить: если вдруг сейчас предложат переговоры, мы не пойдем на это?
Владимир Соловьев:
Я не представляю даже какой смысл. Не с кем. А с кем переговаривать? С предателями, мерзавцами и подонками? Ну, с кем говорить, с американцами? Смехотворно. О чем говорить с Байденом?
Григорий Азаренок:
Понимаете: вам не с кем – вас убить хотели. А тому, у кого там капиталы, кому что-то пообещали…
Владимир Соловьев:
Они не отвечают за переговорный процесс, мало этого. Если они попытаются что-то сделать, они с такой скоростью по башке получат. Они уже все, что могли, напереговарили. Тема закончилась, с кем нам говорить? У нас в Стамбуле уже обманули. Мы все видим. Тема закончилась. У Владимира Владимировича большой запас терпения, но я бы не назвал его человеком наивным – в первую очередь интересы России, а здесь… Как можно верить американцам, когда была подписана ядерная сделка по Ирану. Приходит Трамп, говорит: нет, фигня какая-то, не будем считать. Ни одной сделки с американцами никогда не выполнили, объяснили: нет, ну, это же президент сказал – Конгресс не утвердил.
Поэтому нам с ними говорить вообще не о чем. Они могут даже не напрягаться. Это сборище абсолютных мошенников, даже не надо тратить время на переговоры с ними, никто из них не отвечает за свои слова. Мы это проследили на всей последней истории нашей страны. Ни одного обещания, которое давали американцы, они не только не выполнили, но даже не пытались усилия приложить. При этом американский народ прекрасен – нет вопросов. Вся американская политическая элита – это сборище коррупционеров, негодяев и мерзавцев. С ними не о чем и не с кем разговаривать. И у наших некоторых есть наивное ощущение, что Трамп другой – никакой он не другой. Это враги, абсолютные враги.
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