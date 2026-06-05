Муковозчик: все наши беглые – антисоветчики и русофобы, кого ни возьми

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Антисоветчик – всегда русофоб. Это определение я впервые встретил лет 15 назад у Дмитрия Гоблина-Пучкова, когда тот разъяснял малолетним дебилам, а это состояние, не зависящее от возраста человека, что такое был СССР и почему при капитализме не стоит плакать по волосам, снявши голову.

Время подтвердило абсолютную, имманентную правильность определения. Все наши беглые – антисоветчики. И все они русофобы, кого ни поскреби. Та же литераторка Света Курс. Она же на русской литературе воспитана, разве нет? Она же во всем советском вокруг себя росла. Ее родители оттуда, бабушки с дедушками, школа с садиком, песенки и мультики, дворы и квартиры.

И вот эта поселковая из-под Любани, еле-еле попав на филфак БГУ, представляя собой ту самую вонючую хтонь, с которой мало кто хочет быть рядом в общежитии, она быстро поняла, где и в чем ее счастье. И пошла по «нивам», по «радио за евро» – по рукам, короче говоря, пошла. Теперь, сбежав и помывшись, она дает интервью про наших братьев.