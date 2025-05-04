В Израиле остановили работу аэропорта Бен-Гурион из-за взрыва ракеты

Из-за чрезвычайного происшествия была временно остановлена работа главного международного аэропорта Израиля Бен-Гурион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недалеко от воздушной гавани упала и взорвалась ракета. Сообщается о нескольких пострадавших. В результате инцидента возникла паника.

Сотни пассажиров бросились к выходам в желании как можно скорее покинуть здание. Все вылеты были экстренно отменены, прибывающим самолетам запретили посадку. Полиция оцепила место падения ракеты. На атаку уже отреагировали в израильском Министерстве обороны. Там пообещали, что Израиль нанесет ответный «семикратный удар».