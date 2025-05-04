Впервые в Беларуси стартовали республиканские соревнования по лыжероллерам «Минский спринт»

Дух победы и здоровой конкуренции. В Беларуси впервые стартовали республиканские соревнования по лыжероллерам «Минский спринт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на ненастье, полтысячи юных спортсменов со всей страны вышли на дистанцию. Среди них и те, кто профессионально занимается биатлоном и представляет Беларусь на международных соревнованиях, и любители, для которых спорт – это образ жизни. Без наград участники соревнований не остались. Медали вручили всем, а победителям – ценные призы.

Дарья Антоненко, учащаяся средней школы № 2 Горок:

Мы очень трудились, мы хотели сюда попасть. Мы очень рады, что оказались здесь.

Милана Черткова, учащаяся средней школы № 1 Горок:

Нам очень помогают инвентарем. Как только что-то не достает, нам покупают, там, роллеры. Палки недавно закупили. Недели две назад нам выдали новые пары роллеров.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Они все у себя провели отборочные соревнования, потому что лыжероллеры – это все-таки асфальт, это определенные меры безопасности. Поэтому каждый у себя в регионе провел соревнования, выявили лучших и их сюда отправили.