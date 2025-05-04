Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника, находящегося в международном розыске

Из Беларуси в Шри-Ланку депортирован находящиеся в международном розыске преступник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши правоохранители в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию о вероятном нахождении на территории страны иностранца, которого разыскивают за совершение ряда тяжких преступлений.

Леонид Рахленко, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

В Минске 36-летний ланкиец был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина находился в международном розыске за соучастие в убийстве двух человек на территории Шри-Ланки, причинение тяжких телесных повреждений четырем лицам с использованием огнестрельного оружия, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.