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Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника, находящегося в международном розыске

04 мая 2025 10:38
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Из Беларуси в Шри-Ланку депортирован находящиеся в международном розыске преступник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника, находящегося в международном розыске-2

Наши правоохранители в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию о вероятном нахождении на территории страны иностранца, которого разыскивают за совершение ряда тяжких преступлений.

Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника, находящегося в международном розыске-4

Леонид Рахленко, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:
В Минске 36-летний ланкиец был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина находился в международном розыске за соучастие в убийстве двух человек на территории Шри-Ланки, причинение тяжких телесных повреждений четырем лицам с использованием огнестрельного оружия, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Из Беларуси в Шри-Ланку депортировали преступника, находящегося в международном розыске-6

Правоохранителями Беларуси было принято решение депортировать мужчину в Шри-Ланку. Процедура передачи прошла в Национальном аэропорту «Минск».

# МВД Беларуси

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