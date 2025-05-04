В Литве начались масштабные военные учения НАТО «Молния грифона»

В то время, когда в Беларуси проводят памятные мероприятии, посвященные 80-летию Великой Победы и делают все, чтобы трагедия большой войны больше никогда не повторилась наши соседи, напротив, играют военными мускулами. В Литве начались крупные международные учения военно-воздушных сил НАТО «Молния грифона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в литовском Министерстве обороны, для этого в страну из Германии переброшены более 30 единиц авиатехники. Это истребители, боевые, тяжелые транспортные и многоцелевые вертолеты. Полигоном для маневров станет вся территория Литвы и даже ранее закрытые приграничные с Беларусью районы. Цель учений – отработка действий при отражении агрессии с Востока.

Как сообщили в военном ведомстве, особенностью этих учебных боев станет то, что полеты порой будут проходить на предельно малых высотах. Маневры организованы многонациональным корпусом НАТО и продлятся до 23 мая.