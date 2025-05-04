Первый ворвался в рощу и очистил её от немцев. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Рябов Александр Семенович родился 17 августа 1911 года в селе Сулак, Балаковский район, Саратовская область. В рядах Красной Армии с 1934-1935 годов, а 31 января 1940 года поступил на службу. На фронтах Отечественной войны с апреля 1942 года.

Вместе с дивизией прошел боевой путь от Заполярья до Южного Буга. При столкновении с противником, часто с неравными силами, обращал его в бегство благодаря находчивости, инициативе и умелым действиям.

22 августа 1943 года в бою за село Жадановка Змиевского района Харьковской области во главе 15 бойцов, натолкнувшись на численно превосходящего противника, демонстрировал ложную боевую атаку и, обойдя противника с тыла, открыл по нему ожесточенный пулеметный огонь, заставив противника отступить. Тем самым способствовал овладением селом подоспевшей пехотой.

9 сентября 1943 года в бою за село Верхний Башкин Алексеевского района Харьковской области, где противник оказывал ожесточенное сопротивление, первый, во главе своего батальона, вырвался в рощу, очистил ее от немцев, чем способствовал захвату села нашими подразделениями. В этом бою был ранен и после удостоен ордена «Отечественной войны II степени».