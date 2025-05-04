Первый ворвался в рощу и очистил её от немцев. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Историей своего родственника поделилась Рябова Татьяна.
Рябов Александр Семенович родился 17 августа 1911 года в селе Сулак, Балаковский район, Саратовская область. В рядах Красной Армии с 1934-1935 годов, а 31 января 1940 года поступил на службу. На фронтах Отечественной войны с апреля 1942 года.
Вместе с дивизией прошел боевой путь от Заполярья до Южного Буга. При столкновении с противником, часто с неравными силами, обращал его в бегство благодаря находчивости, инициативе и умелым действиям.
22 августа 1943 года в бою за село Жадановка Змиевского района Харьковской области во главе 15 бойцов, натолкнувшись на численно превосходящего противника, демонстрировал ложную боевую атаку и, обойдя противника с тыла, открыл по нему ожесточенный пулеметный огонь, заставив противника отступить. Тем самым способствовал овладением селом подоспевшей пехотой.
9 сентября 1943 года в бою за село Верхний Башкин Алексеевского района Харьковской области, где противник оказывал ожесточенное сопротивление, первый, во главе своего батальона, вырвался в рощу, очистил ее от немцев, чем способствовал захвату села нашими подразделениями. В этом бою был ранен и после удостоен ордена «Отечественной войны II степени».
14 марта 1944 года в районе хутора имени Шевченко Привольненского района Николаевской области противник предпринял ожесточенные контратаки на боевые порядки полка. Капитан Рябов участвовал в непосредственном руководстве по отражению контратак противника, и благодаря его смелым действиям и решительности немецкая группировка, пытавшаяся атаковать полк, была разгромлена. Противнику не удалось прорвать оборону полка. При этом они понесли большие потери в боевой силе и технике. В этом бою было уничтожено 1450 солдат и офицеров, захвачены большие трофеи и 1015 пленных солдат и офицеров.
17 марта 1944 года принимал непосредственное участие в форсировании полком реки Ингул под артиллерийско-минометным огнем противника. В результате умелого руководства капитана Рябова полк форсировал реку Ингул без потерь. Удостоен ордена Красной Звезды.
29-30 апреля 1945 года противник, имея цель овладеть шоссейной дорогой Берлин-Барут и захватить город Барут, силой до двух полков при поддержке 19 танков и бронетранспортеров предпринял яростную контратаку и вклинился в боевые порядки полка. Товарищ Рябов Александр Семенович, проявив стойкость и личную храбрость, умелым обеспечением руководством боем в непосредственно в боевых порядках и максимальным использованием огневой мощи пехоты, артиллерии и приданных средств, отразил контратаку противника. Противник оставил на поле боя более 300 трупов солдат и офицеров, потерял управление и стал без значительного сопротивления отходить. В том бою захвачено 260 пленных.