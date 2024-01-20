Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Смотрите на РТР-Беларусь завтра, 21 января, в 22:00, сразу после аналитической программы «Акценты».
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
Третья мировая война уже протекает в форме локальных конфликтов с высокой степенью вероятности применения ядерного оружия в одном из этих конфликтов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обратите внимание, что угроза применения ядерного оружия зазвучала практически сразу после эскалации конфликта.
Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Никто сейчас не заинтересован в том, чтобы избежать конфликтов.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Для американцев теперь встает очень интересный вопрос, с моей точки зрения, кто сильнее: Иран или Турция?
Вадим Гигин:
Мы видим, что американцы – это абсолютно инородное, чужое здесь тело, которое никакого порядка не придает.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 22:00.