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Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»

20 января 2024 12:55
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Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Смотрите на РТР-Беларусь завтра, 21 января, в 22:00, сразу после аналитической программы «Акценты».

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
Третья мировая война уже протекает в форме локальных конфликтов с высокой степенью вероятности применения ядерного оружия в одном из этих конфликтов.

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обратите внимание, что угроза применения ядерного оружия зазвучала практически сразу после эскалации конфликта.

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»-7

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Никто сейчас не заинтересован в том, чтобы избежать конфликтов.

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»-10

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Для американцев теперь встает очень интересный вопрос, с моей точки зрения, кто сильнее: Иран или Турция?

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»-13

Вадим Гигин:
Мы видим, что американцы – это абсолютно инородное, чужое здесь тело, которое никакого порядка не придает.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 22:00.

# Международная политика # Вадим Гигин # Александр Лукашенко # Владимир Киреев # Каринэ Геворгян

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