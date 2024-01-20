Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. В проблемном регионе появляются новые горячие точки, а стороны угрожают друг другу ядерным оружием. Кто стоит за конфликтом и чем все может закончиться? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Смотрите на РТР-Беларусь завтра, 21 января, в 22:00, сразу после аналитической программы «Акценты».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

Третья мировая война уже протекает в форме локальных конфликтов с высокой степенью вероятности применения ядерного оружия в одном из этих конфликтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обратите внимание, что угроза применения ядерного оружия зазвучала практически сразу после эскалации конфликта.

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):

Никто сейчас не заинтересован в том, чтобы избежать конфликтов.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Для американцев теперь встает очень интересный вопрос, с моей точки зрения, кто сильнее: Иран или Турция?