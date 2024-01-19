Алейник: Движение неприсоединения призвано сыграть ведущую роль в образовании многополярного мира

Укрепление тенденций по формированию многополярного мироустройства должны лежать в основе современной концепции Движения неприсоединения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник в ходе пленарного заседания 19-го саммита организации в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединил более 3 000 представителей из порядка 130 стран. Его главная задача – пропаганда идей равенства, уважения территориальной целостности и суверенитета, взаимовыгодного сотрудничества. Как подчеркнул глава нашего внешнеполитического ведомства, Беларусь присоединилась к Движению еще в 1998 году. И уже 26 лет стремится быть активным и надежным партнером. Мы выдвинули ряд конструктивных инициатив и будем продолжать движение по пути к сохранению международного мира и безопасности, защиты независимости суверенных государств.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Устойчивая тенденция к дискриминации стран по политическому признаку и вмешательство некоторых самопровозглашенных демократий во внутренние дела других суверенных государств оказывают негативное влияние на многосторонние механизмы обеспечения международного мира и безопасности, прав человека и развития.

Существующие различные барьеры в международной торговле, в частности, односторонние принудительные меры приводят к неопределенности в мировой экономике, продолжают ставить под угрозу экономический рост и устойчивое развитие.

На фоне растущих вызовов наблюдается явный сдвиг глобального ландшафта в сторону подлинно многополярного мира. И Движение неприсоединения призвано сыграть ведущую роль в этом процессе. Главная задача Движения неприсоединения – укрепить эту тенденцию и встать в центр многосторонних усилий по реагированию на глобальные вызовы.