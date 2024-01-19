Алейник: Движение неприсоединения призвано сыграть ведущую роль в образовании многополярного мира
Укрепление тенденций по формированию многополярного мироустройства должны лежать в основе современной концепции Движения неприсоединения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник в ходе пленарного заседания 19-го саммита организации в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум объединил более 3 000 представителей из порядка 130 стран. Его главная задача – пропаганда идей равенства, уважения территориальной целостности и суверенитета, взаимовыгодного сотрудничества. Как подчеркнул глава нашего внешнеполитического ведомства, Беларусь присоединилась к Движению еще в 1998 году. И уже 26 лет стремится быть активным и надежным партнером. Мы выдвинули ряд конструктивных инициатив и будем продолжать движение по пути к сохранению международного мира и безопасности, защиты независимости суверенных государств.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Устойчивая тенденция к дискриминации стран по политическому признаку и вмешательство некоторых самопровозглашенных демократий во внутренние дела других суверенных государств оказывают негативное влияние на многосторонние механизмы обеспечения международного мира и безопасности, прав человека и развития.
Существующие различные барьеры в международной торговле, в частности, односторонние принудительные меры приводят к неопределенности в мировой экономике, продолжают ставить под угрозу экономический рост и устойчивое развитие.
На фоне растущих вызовов наблюдается явный сдвиг глобального ландшафта в сторону подлинно многополярного мира. И Движение неприсоединения призвано сыграть ведущую роль в этом процессе. Главная задача Движения неприсоединения – укрепить эту тенденцию и встать в центр многосторонних усилий по реагированию на глобальные вызовы.
Помимо прочего, саммит для белорусской делегации – это еще и уникальная площадка для двухсторонних переговоров, в первую очередь с точки зрения активизации экономических взаимоотношений.
Энрике Манало, министр иностранных дел Филиппин:
Я считаю, что у нас те отношения, над которыми можно работать. Мы видим общие ориентиры и взаимный интерес с Беларусью.
Халифа бен Али бен Исса аль-Харти, заместитель министра иностранных дел Омана:
Много туристов из Беларуси ежегодно посещают Оман, и увеличивается интерес наших граждан к Беларуси. Но на этом мы не должны ограничиваться, у нас достаточно точек соприкосновения в экономике.
Глава белорусского МИДа провел переговоры с коллегами из Азии, Африки, Латинской Америки. Прозвучали конкретные предложения по развитию сборочных производств и дилерских сетей белорусской техники, упрощению сертификации молочной продукции, увеличению количества прямых авиарейсов между странами.