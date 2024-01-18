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Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»

18 января 2024 20:48
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Войцех Ольшанский – последователь союза славян, дружеских отношений Польши, Беларуси и России. Фактически он один из общественных деятелей, кто осмелился последовательно отрицать губительный проамериканский мейнстрим оккупационного правительства. Эксклюзивное интервью в проекте «Азаренок. Напрямую».

Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»-1

Войцех Ольшанский, сооснователь партии Rodacy Kamraci:
Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов, именно так я это вижу. Поэтому на нас так яростно нападают, поэтому меня называют лукашистом и путинистом. Поэтому нас называют русскими фашистами – все эпитеты, которые должны к нам прилипнуть, исходят из проамериканских, проевропейских кругов.

Я предупреждаю вас, молодые белорусы, не позволяйте себе поддаться фальшивому блеску Евросоюза. Не бойтесь того факта, что вы должны путешествовать по миру с паспортами. Это что, проблема? Нам, полякам, не нужны визы, но законы ЕС настолько ужасны, что мы больше не можем жить так, как хотим.

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# Международная политика

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