Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»

Войцех Ольшанский – последователь союза славян, дружеских отношений Польши, Беларуси и России. Фактически он один из общественных деятелей, кто осмелился последовательно отрицать губительный проамериканский мейнстрим оккупационного правительства. Эксклюзивное интервью в проекте «Азаренок. Напрямую» .

Войцех Ольшанский, сооснователь партии Rodacy Kamraci:

Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов, именно так я это вижу. Поэтому на нас так яростно нападают, поэтому меня называют лукашистом и путинистом. Поэтому нас называют русскими фашистами – все эпитеты, которые должны к нам прилипнуть, исходят из проамериканских, проевропейских кругов.

Я предупреждаю вас, молодые белорусы, не позволяйте себе поддаться фальшивому блеску Евросоюза. Не бойтесь того факта, что вы должны путешествовать по миру с паспортами. Это что, проблема? Нам, полякам, не нужны визы, но законы ЕС настолько ужасны, что мы больше не можем жить так, как хотим.

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