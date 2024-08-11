Прямой эфир

Богодель: Украина не соблюдает договорённости по разведению сторон, достигнутые в июле 2024 года

11 августа 2024 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хренин рассказал подробности о нарушении Украиной госграницы Беларуси.

Ранее и белорусский лидер заявлял, что военное нападение против Беларуси может быть только комбинированным, то есть одновременно с нескольких направлений, где главная угроза будет на западе, а не на юге. Действия Украины с беспилотниками пока не выглядят, как подготовка к такой агрессии. Тогда чего добивается Киев, запуская беспилотники в нашу сторону?

Богодель: Украина не соблюдает договорённости по разведению сторон, достигнутые в июле 2024 года-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Украинская сторона не могла не знать о том, что она входит в воздушное пространство Республики Беларусь. Она не могла не знать то же самое, что и часть Брянска, и часть Курской области входит в зону ответственности противовоздушной обороны, так как у нас единая региональная группировка. И вполне очевидно, что они шли осознанно на эскалацию. В военном плане, очевидно, они смотрели, как работает региональная группировка войск и сил наших по противовоздушной обороне и каким образом будут действовать наши силы и средства, именно ПВО. Ну, я думаю, наши силы отработали по полной. Необходимо отметить, что украинская сторона, кроме того, не соблюдает договоренности, которые были достигнуты между военно-политическими руководствами наших двух республик, по разведению сторон, которые произошли в июле буквально этого года. Ну и важно отметить еще и то, что, по всей вероятности, Украина совершает данный акт недружественный, именно в том числе по указке стран Запада, с целью того, чтобы дестабилизировать обстановку вообще в целом в регионе.

Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией. Подробности.

# Граница # общество # Андрей Богодель

Другие новости рубрики

Все новости
Связь прошлого и настоящего. При каких обстоятельствах зарождался проект Кургана Славы?
11 августа 2024 17:44

Связь прошлого и настоящего. При каких обстоятельствах зарождался проект Кургана Славы?

Серийный выпуск умного белорусского холодильника начнётся уже в 2024-м – Харитончик
11 августа 2024 17:18

Серийный выпуск умного белорусского холодильника начнётся уже в 2024-м – Харитончик

Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья
11 августа 2024 17:18

Гендиректор «Атланта»: прорабатываем возможность выхода на рынки стран дальнего зарубежья