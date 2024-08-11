Богодель: Украина не соблюдает договорённости по разведению сторон, достигнутые в июле 2024 года

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хренин рассказал подробности о нарушении Украиной госграницы Беларуси.

Ранее и белорусский лидер заявлял, что военное нападение против Беларуси может быть только комбинированным, то есть одновременно с нескольких направлений, где главная угроза будет на западе, а не на юге. Действия Украины с беспилотниками пока не выглядят, как подготовка к такой агрессии. Тогда чего добивается Киев, запуская беспилотники в нашу сторону?