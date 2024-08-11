Богодель: Украина не соблюдает договорённости по разведению сторон, достигнутые в июле 2024 года

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Хренин рассказал подробности о нарушении Украиной госграницы Беларуси.
Ранее и белорусский лидер заявлял, что военное нападение против Беларуси может быть только комбинированным, то есть одновременно с нескольких направлений, где главная угроза будет на западе, а не на юге. Действия Украины с беспилотниками пока не выглядят, как подготовка к такой агрессии. Тогда чего добивается Киев, запуская беспилотники в нашу сторону?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Украинская сторона не могла не знать о том, что она входит в воздушное пространство Республики Беларусь. Она не могла не знать то же самое, что и часть Брянска, и часть Курской области входит в зону ответственности противовоздушной обороны, так как у нас единая региональная группировка. И вполне очевидно, что они шли осознанно на эскалацию. В военном плане, очевидно, они смотрели, как работает региональная группировка войск и сил наших по противовоздушной обороне и каким образом будут действовать наши силы и средства, именно ПВО. Ну, я думаю, наши силы отработали по полной. Необходимо отметить, что украинская сторона, кроме того, не соблюдает договоренности, которые были достигнуты между военно-политическими руководствами наших двух республик, по разведению сторон, которые произошли в июле буквально этого года. Ну и важно отметить еще и то, что, по всей вероятности, Украина совершает данный акт недружественный, именно в том числе по указке стран Запада, с целью того, чтобы дестабилизировать обстановку вообще в целом в регионе.
Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией. Подробности.