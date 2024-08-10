О том, что этот серьезный инцидент не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки, заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. В МИД подчеркнули, что такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же, 10 августа, в МИД вызвали временную поверенную в делах Украины в Беларуси. Дипломату заявили решительный протест и передали соответствующую ноту в связи с нарушением государственной границы беспилотниками, запущенными с территории Украины. Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Также временную поверенную предупредили, что в случае повторения таких провокаций мы оставляем за собой право предпринять ответные шаги. Кроме того, в МИД подчеркнули: в случае, если украинское диппредставительство не сможет препятствовать совершению подобных провокаций, будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.