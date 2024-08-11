«Режим Зеленского ничего не может предложить». Почему ВСУ атаковали Курскую область?

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В основном бои ведутся на территории двух районов области. Диверсионные группы прощупывают наименее защищенные дороги и поля, и пытаются продвигаться вперед, где это возможно, сразу на 5-10 километров. Следующий эшелон нападения закрепляется и начинает возводить инженерные сооружения. Ночью к линии фронта подводят артиллерию. Есть разные мнения, зачем это нужно Киеву. Возможно, чтобы отвлечь российские ресурсы от Харьковской области, а затем провести там контрудар. Важную военную цель представляет и Курская АЭС, которая уязвима к разного рода рискам.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

Вы знаете, на языке спецслужб называется такое действие «включить Голливуд». Это когда, скажем, вот это нападение на Курскую область с точки зрения военной вообще не представляет никакой ценности в контексте того, что нет стратегических целей, нет тактических целей. Режим Зеленского ничего не может предложить. Побед же нет никаких. Нет всего того, что от него пытался добиться Запад. Конечно же, это ничего не осуществляется. Это уже агония, и она опасна тем, что вот именно в агонии люди, которые принимают решения, готовы пойти на все. То есть, знаете, в последний раз так по-последнему, что называется, укусить. Печально. Печально от того, что страдают люди. Печально от того, что гибнут мирные люди. Ну, вот ситуация такая, как она есть.