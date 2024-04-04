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Муковозчик: «Экономики в Украине нет. Даже если не брать военные действия – её нет и не было»

04 апреля 2024 20:01
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: «Экономики в Украине нет. Даже если не брать военные действия – её нет и не было»-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Надобно все же отдать должное: окружение Владимира Зеленского подобрано, что называется, выдерживая стиль, – там гнида на гниде сидит и погоняет. Одной из таких является бывший недожурналист, начинавший в Беларуси и доработавшийся до депортации из страны, Михайла Подоляк.

То ли подсидев, то ли подставив Люсю Арестовича, Михайла сделался единственным голосом офиса на Банковой, что намного превысило его способности. К примеру, в недавнем интервью он фактически заявил, что в отличие от белорусов: «Мы построили конкурентную экономику, высокотехнологическое государство, у которого хорошие отношения со всеми».

Если бы у гниды были глазки, они бы тоже моргнули. Ведь экономики в Украине нет. Даже если не брать военные действия – ее нет и не было. Было ахметовство и коломойство, пинчуковство и фирташизм – была вся эта хуторская олигархия, которая, как ржавчина, посыпалась при первом же нажиме. Это же только снаружи кажется, что украинские воротилы самостоятельны и самодостаточны. Тогда как за каждым из них стоят конкретные американские, британские, европейские и даже индийские деньги и интересы. Деньги и интересы настоящих хозяев украинских земель и предприятий.

Муковозчик: «Экономики в Украине нет. Даже если не брать военные действия – её нет и не было»-4

Андрей Муковозчик:
Что было в Украине высокотехнологичного? Много чего – в эпоху СССР. Но именно эти, не дающие немедленной тыщапроцентной прибыли отрасли, первыми пошли под нож в государстве тотальной коррупции, которым Украина стала с момента обретения независимости, выбрав свой – теперь очевидно, что самоубийственный – путь.

Украина непопулярна. Вообще непопулярна в мире, тем паче у государств, вынужденных по тем или иным причинам ее содержать. «Боги, спустившиеся с небес», в простодушную Европу, оказались настолько токсичными, мелочно-меркантильными, быдляцкими созданиями, что не выдержали даже вполне еще помнящие и себя такими поляки.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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