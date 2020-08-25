Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Внутриполитическая обстановка Беларуси вызвана грубым вмешательством извне – к такому выводу приходят политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансирование, организация и координация протестов идут из-за пределов страны в нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государств. Экономическая и политическая дестабилизация в стране выгодна многим конкурентам.

Григорий Азаренок, СТВ:

Маски сброшены, позиции обозначены. Против нашей страны развернута полномасштабная гибридная война. Присутствуют все элементы: эмиссары, финансы, военный фактор. «Ищи, кому выгодно», – говорили еще в Древнем Риме.

Экс-кандидат в президенты эмигрант Светлана Тихановская встречается с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. По итогам встречи ничего конкретного обе стороны не заявили, только общие фразы. Что конкретно они обсуждали, для белорусского народа осталось за кадром. Но в каком качестве гражданка Тихановская общалась с таким высокопоставленным гостем и зачем? Какое право она имеет выступать в Европарламенте и от имени кого?

Андрей Лазуткин, политолог:

Тихановскую используют именно для дипломатических контактов. Она не имеет каких-то морально-волевых качеств для того, чтобы представлять здесь США или их интересы и прочее. Ее просто используют как такого формального посредника, свадебного генерала и так далее.

Еще одно фото. Это основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило встречается с премьер-министром Польши. Господин Матеуш Моравецкий поблагодарил собеседника за большой вклад в развитие демократии и свободы слова. Напомним, что именно из этого Telegram-канала постоянно курируются белорусские протесты. Даются подробные инструкции, рецепты коктейлей Молотова, видеопособия по сцепкам и постройке баррикад. Давайте на минуточку представим, что польский журналист создает в Беларуси Telegram-канал, на котором непрерывно оскорбляются и унижаются государственные деятели Польши и курируются антиправительственные демонстрации. Разразился бы дипломатический скандал, вопрос об экстрадиции встал бы немедленно.

Александр Шпаковский, политолог:

Беларусь не дает замкнуться так называемому междуморью, санационному кордону Российской Федерации, который, по сути, должен быть таким враждебным поясом держав – Украина, Польша, Литва и Беларусь по идее – направленным против России. Андрей Лазуткин: они будут, возможно, сохранять статус Тихановской, держать её на Западе и при случае использовать повторно

Согласно классике марксизма, политика – это концентрированное выражение экономики. Случайно ли из той же Польши призывают к забастовкам на крупнейших белорусских предприятиях? Флагманы нашей экономики – МАЗ, «Беларуськалий», МЗКТ – десятилетиями сражались за мировые рынки. Может, нужно выкинуть их оттуда? Производство из-за карантинных мер просело, сильный конкурент мешает.

Александр Шпаковский:

Если мы говорим о БелАЗе, то это более 30 % рынка большегрузных самосвалов. Если мы говорим о тракторах, то более 10 % рынка тракторов мирового. То же самое – калийные удобрения. То есть здесь хотят просто-напросто выбить конкурентов с внешних рынков. В этой ситуации срочно нужно будет искать деньги для экспортоориентированной белорусской экономики. Что тогда? Единственный выход – продажа предприятий. Притом продажа по той цене, которую установит внешний покупатель, потому что выбора у нас не будет. То есть здесь разыгрывается партия. Хитрая, достаточно продуманная партия по уничтожению экономического конкурента с одной стороны и по скупке белорусских государственных активов с другой стороны.

Или случайно аккурат под наши выборы в Польше начались полномасштабные военные учения НАТО? Григорий Азаренок:

Сценарий понятен – отвлечь наши вооруженные силы на внутренние беспорядки, дестабилизировать обстановку. А затем старая голубая мечта, великая Речь Посполитая от моря до моря. Или вот такие заявления в главного редактора крупного польского издания случайны?

Томаш Соммер, главный редактор журнала Najwyzszy Czas!:

Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. ПиС это знает, но боится заявить. Мы готовы были к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. И даже сейчас готовы. Европа предлагает какое-то посредничество.

Григорий Азаренок:

Может вспомним, к чему такое посредничество привело Украину Януковича? Документы, подписанные с ним европейскими послами, оказались дешевле той бумаги, на которых были напечатаны. Не прошло и суток, как законно избранного президента обманули. А разве не был лидер Ливии Муаммар Каддафи любимцем Запада и лучшим другом господина Саркози? А был ли более проамериканский президент Египта, чем Мубарак? Но все они рассчитывали на взаимоуважение. Вспомните эти кадры. Госпожа Хиллари Клинтон наблюдает, как растерзали тело Муаммара Каддафи.

Но самый яркий пример – Югославия. Некогда цветущая страна по технологиям цветных революции и с участием внешних интервентов была разорвана в клочья и погрузилась в многолетнюю гражданскую войну. Незадолго перед смертью Слободан Милошевич сказал:

Слободан Милошевич:

Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака – вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!