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Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка

25 августа 2020 21:18
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Новости Беларуси. Внутриполитическая обстановка Беларуси вызвана грубым вмешательством извне – к такому выводу приходят политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование, организация и координация протестов идут из-за пределов страны в нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государств. Экономическая и политическая дестабилизация в стране выгодна многим конкурентам.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Маски сброшены, позиции обозначены. Против нашей страны развернута полномасштабная гибридная война. Присутствуют все элементы: эмиссары, финансы, военный фактор. «Ищи, кому выгодно», – говорили еще в Древнем Риме.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-4

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-6

Экс-кандидат в президенты эмигрант Светлана Тихановская встречается с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом. По итогам встречи ничего конкретного обе стороны не заявили, только общие фразы. Что конкретно они обсуждали, для белорусского народа осталось за кадром. Но в каком качестве гражданка Тихановская общалась с таким высокопоставленным гостем и зачем? Какое право она имеет выступать в Европарламенте и от имени кого?

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-9

Андрей Лазуткин, политолог:
Тихановскую используют именно для дипломатических контактов. Она не имеет каких-то морально-волевых качеств для того, чтобы представлять здесь США или их интересы и прочее. Ее просто используют как такого формального посредника, свадебного генерала и так далее.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-12

Еще одно фото. Это основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило встречается с премьер-министром Польши. Господин Матеуш Моравецкий поблагодарил собеседника за большой вклад в развитие демократии и свободы слова. Напомним, что именно из этого Telegram-канала постоянно курируются белорусские протесты. Даются подробные инструкции, рецепты коктейлей Молотова, видеопособия по сцепкам и постройке баррикад.

Давайте на минуточку представим, что польский журналист создает в Беларуси Telegram-канал, на котором непрерывно оскорбляются и унижаются государственные деятели Польши и курируются антиправительственные демонстрации. Разразился бы дипломатический скандал, вопрос об экстрадиции встал бы немедленно.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-15

Александр Шпаковский, политолог:
Беларусь не дает замкнуться так называемому междуморью, санационному кордону Российской Федерации, который, по сути, должен быть таким враждебным поясом держав – Украина, Польша, Литва и Беларусь по идее – направленным против России.

Андрей Лазуткин: они будут, возможно, сохранять статус Тихановской, держать её на Западе и при случае использовать повторно

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-18

Согласно классике марксизма, политика – это концентрированное выражение экономики. Случайно ли из той же Польши призывают к забастовкам на крупнейших белорусских предприятиях? Флагманы нашей экономики – МАЗ, «Беларуськалий», МЗКТ – десятилетиями сражались за мировые рынки. Может, нужно выкинуть их оттуда? Производство из-за карантинных мер просело, сильный конкурент мешает.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-21

Александр Шпаковский:
Если мы говорим о БелАЗе, то это более 30 % рынка большегрузных самосвалов. Если мы говорим о тракторах, то более 10 % рынка тракторов мирового. То же самое – калийные удобрения. То есть здесь хотят просто-напросто выбить конкурентов с внешних рынков. В этой ситуации срочно нужно будет искать деньги для экспортоориентированной белорусской экономики.

Что тогда? Единственный выход – продажа предприятий. Притом продажа по той цене, которую установит внешний покупатель, потому что выбора у нас не будет. То есть здесь разыгрывается партия. Хитрая, достаточно продуманная партия по уничтожению экономического конкурента с одной стороны и по скупке белорусских государственных активов с другой стороны.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-24

Или случайно аккурат под наши выборы в Польше начались полномасштабные военные учения НАТО?

Григорий Азаренок:
Сценарий понятен – отвлечь наши вооруженные силы на внутренние беспорядки, дестабилизировать обстановку. А затем старая голубая мечта, великая Речь Посполитая от моря до моря. Или вот такие заявления в главного редактора крупного польского издания случайны?

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-27

Томаш Соммер, главный редактор журнала Najwyzszy Czas!:
Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше. ПиС это знает, но боится заявить.

Мы готовы были к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. И даже сейчас готовы. Европа предлагает какое-то посредничество.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-30

Григорий Азаренок:
Может вспомним, к чему такое посредничество привело Украину Януковича? Документы, подписанные с ним европейскими послами, оказались дешевле той бумаги, на которых были напечатаны. Не прошло и суток, как законно избранного президента обманули. А разве не был лидер Ливии Муаммар Каддафи любимцем Запада и лучшим другом господина Саркози? А был ли более проамериканский президент Египта, чем Мубарак? Но все они рассчитывали на взаимоуважение. Вспомните эти кадры. Госпожа Хиллари Клинтон наблюдает, как растерзали тело Муаммара Каддафи.

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-33

Но самый яркий пример – Югославия. Некогда цветущая страна по технологиям цветных революции и с участием внешних интервентов была разорвана в клочья и погрузилась в многолетнюю гражданскую войну. Незадолго перед смертью Слободан Милошевич сказал:

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-36

Слободан Милошевич:
Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака – вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!

Кому выгодна экономическая дестабилизация Беларуси? Мнение Григория Азарёнка-39

Григорий Азаренок:
Невмешательство во внутренние дела – основа стабильного существования мира. Беларусь всегда придерживалась принципа взаимовыгодного и взаимуважительного сотрудничества. Тут нельзя не вспомнить великого актера Черкасова и классику мирового кинематографа. «Пусть без страха жалуют к нам в гости, но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», – фильм «Александр Невский».

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Светлана Тихановская # Стивен Биган # Андрей Лазуткин # Александр Шпаковский # Матеуш Моравецкий # Томаш Соммер # Муаммар Каддафи # Виктор Янукович # Хосни Мубарак # Хиллари Клинтон # Слободан Милошевич # Фотофакт

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