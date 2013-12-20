Беларусь и Россия 20 декабря проведут совместный экофорум в Минске

Новости Беларуси. Реализацию международных соглашений в области охраны окружающей среды обсудят эксперты Беларуси и России. Представительный экофорум откроется сегодня в Минске, в нем примут участие и главы природоохранных ведомств двух стран.

В центре внимания- рациональное использование трансграничных водных объектов, перспективы сотрудничества в сфере особо охраняемых природных территорий. Стороны обсудят совместные проекты и инициативы в рамках Союзного Государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.