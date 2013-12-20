Петр Прокопович высказал свое мнение о проводимой в стране модернизации

Новости Беларуси. О развитии национальной экономики говорили 20 декабря на совместном заседании обеих палат парламента. На вопросы парламентариев отвечали члены правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности заместитель премьер-министра высказал свое мнение о проводимой в стране модернизации. Как считает Петр Прокопович, ее уровень не соответствует имеющимся возможностям. Программа отработана на четырех из десяти госпредприятиях. Поэтому задача на 2014 нагнать отставание нынешнего года. Речь идет о комплексной модернизации, не только технической, но и экономической. Здесь необходимо решить вопросы повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет снижения себестоимости.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны внедрить самые совершенные системы управления экономикой на каждом предприятии. Если мы не решим эту вторую часть, то техническая модернизация принесет результаты, но не те, на которые мы рассчитывали. Возьмите, скажем, налоговое бремя, которое несут наши предприятия. Оно самое высокое в нашем экономическом союзе. Примерно на 10% выше, чем у России, и на 30% выше, чем в Казахстане. И то, что мы вместе с вами в этом году приняли важное решение и не повысили налоговое бремя на предприятиях, это очень важно. Я думаю, что такую тенденцию нужно на 2015 год оставить.