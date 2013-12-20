Парламентарии подвели итоги осенней сессии: принято почти 90 законопроектов и более 100 поправок

Новости Беларуси. Парламентарии подводят сегодня итоги осенней сессии. Так, в Палате представителей было принято около 90 законопроектов. Также депутаты участвовали в формировании бюджетно-налоговой политики на 2014 год. В главный финансовый документ было внесено более 100 поправок. Расширили географию международных связей. Так, прогресс наметился во взаимоотношениях со странами африканского континента. Наши делегации побывали в Алжире и ЮАР.

В целом депутаты приняли участие более чем в 30 различных международных мероприятиях. В то же время не осталась без внимания и союзная тема. В Москве не так давно прошла 45 сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В межсессионный период депутатам Палаты представителей предстоит напряженная международная программа, охватывающая весь спектр межпарламентского взаимодействия. Оно включает в себя проработку визитов белорусской делегации в Индонезию и Сингапур. В стадии согласования находятся визиты в Республику Беларусь парламентских делегаций Брунея, Ирана, Лаоса, Финляндии и других государств.

Депутаты примут участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ, плановых мероприятиях парламентских организаций, созданных на постсоветском пространстве.