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Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в Минск

19 января 2023 07:43
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Новости Беларуси. Координация внешней политики станет главной темой совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет 19 января в Минске с участием руководителей ведомств. Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом.  

Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в Минск-1

В повестке заседания целый комплекс вопросов. Проблемы миропорядка, отношения с НАТО и Евросоюзом, которые все чаще выполняют волю Вашингтона. Кроме того, по-прежнему Минск и Москва работают под определенным экономическим давлением Запада. На этом фоне наши страны стараются проводить понятную для всех политику – усиливать интеграцию.  

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# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Фотофакт

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