Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в Минск

Новости Беларуси. Координация внешней политики станет главной темой совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет 19 января в Минске с участием руководителей ведомств. Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом.

В повестке заседания целый комплекс вопросов. Проблемы миропорядка, отношения с НАТО и Евросоюзом, которые все чаще выполняют волю Вашингтона. Кроме того, по-прежнему Минск и Москва работают под определенным экономическим давлением Запада. На этом фоне наши страны стараются проводить понятную для всех политику – усиливать интеграцию.