Когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро? Разбираемся в особенностях упрощения визового режима между Беларусью и ЕС

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз (подробнее здесь), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда все подписи будут поставлены, пройдет два месяца, и стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас, напомним, цена вопроса 60 евро. Может быть и интереснее – со 2 февраля 2020 года начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС, и стоимость вырастет до 80 евро. Но нас это коснуться уже не должно. Переговоры шли непросто, но важен итог. Подробности визовой истории – у корреспондента Дмитрия Бояровича. Дождались? То, что еще пять лет назад казалось вымыслом, сегодня почти реальность. Переговорный процесс Минска и Брюсселя по упрощению выдачи виз, длившийся годами, кажется, завершается. Для обычного белоруса это означает дешевый шенген. Вместо уже привычных 60 евро – 35.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Соглашение об упрощении визового режима предполагает в некоторых случаях и вовсе отмену визового сбора. Это будет касаться поездок, которые продвигают спортивный, культурный или взаимообмен в других областях между Беларусью и Европейским союзом. От визового сбора будут освобождены и дети до 12 лет. То же касается инвалидов, членов официальных делегаций, школьников и студентов. Визы будут выдавать быстрее, а сама процедура выдачи заметно упростится.

Юрий Шевцов, политолог:

Самое главное – у нас будет невысокая цена получения шенгенской визы. Здесь важно, чтобы Европейский союз зафиксировал более высокий уровень взаимоотношений между Беларусью и ЕС. Это позволит Беларуси и дальше пытаться реализовывать свою стратегию, которая у нас принята последние пять лет – быть фактором стабильности в нашем регионе. Кстати, о стабильности. Сегодня Европа, по сути, закрывает внешние контуры, ужесточая визовые условия для остальных стран. Новое визовое законодательство ЕС предусматривает подорожание шенгена до 80 евро. Это делается из-за небывалого притока нелегальных мигрантов в Старый Свет. И то, что Евросоюз создает для Беларуси совсем другие условия – льготные, упрощенные, – демонстрирует доверие.

Алексей Беляев, политолог:

Отношения между Беларусью и ЕС долгое время осложнялись тем, что о нашей стране в Европе говорили как о неком бастионе авторитаризма. Уменьшение стоимости виз, большая открытость и снижение сроков их получения – это все с точки зрения имиджа для Беларуси имеет очень большое значение. Беларусь начинает показывать себя как вполне вменяемый и адекватный член мирового сообщества. Мы делали это всегда, но почему-то замечать это начали только в последнее время.

Переговоры по визам осложнялись необходимостью подписать соглашение о реадмиссии. Эта тема вызывала у сторон вопросы. В итоге у Беларуси будет два года на создание миграционной инфраструктуры. Центры временного содержания для нелегалов планируется модернизировать на деньги ЕС. Впрочем, добропорядочным туристам об этом задумываться не стоит. Эксперты в туризме отмечают лишь плюсы для сектора от нововведений.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Этот инфоповод, естественно, увеличит турпоток. Психологический момент – Европа для нас становится более открытой, более доступной, что рассматривает нас как иного, более близкого партнера, и наших граждан как более желанных туристов – это всегда очень хорошо.

Соглашение поспособствует и развитию въездного туризма. Вообще, в последние годы Беларусь открылась миру. Влетать в страну можно без визы на 30 дней. Особый статус у приграничных с Польшей районов. Не нужна виза и гостям спортивных событий, проходящих у нас. Это уже дало свой эффект. За полгода (имеется в виду 2019-й) 174 тысячи туристов. И их число будет расти.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Считаем, что наилучшей оценкой результативности таких односторонних шагов, свидетельствующих об открытости нашей страны, стало увеличение количества въезжающих туристов в Беларусь. Порядка полумиллиона иностранных граждан воспользовались такими режимами безвизового въезда с момента их введения. Подавляющее их число – граждане Европейского союза.

На поверхности вопрос «Когда же шенген станет стоить 35 евро?» Есть большая вероятность, что соглашения будут подписаны (кстати пакетом, в один день – это необходимое условие) осенью. Свою часть работы Беларусь сделала. Теперь дело за Европой. Известно, что Еврокомиссия уже вынесла подписание документа по визам на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет. Члены последнего будут голосовать. Решений «за» должно быть больше, чем решений «против». И только после этого документ будет готов к подписанию Минском и Брюсселем. Алексей Беляев:

Как известно, евробюрократия – это очень неповоротливая машина, которая в течение длительных сроков рассматривает подобные вещи. Поэтому подписанные даже на уровне глав государств или на уровне министерств решения будут еще долго имплементироваться в жизнь. Поэтому не надо ждать, что с завтрашнего дня или через месяц будет осуществлено это.