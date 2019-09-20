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Михаил Гусман: «Голоса миротворческие лидеров небольших стран, обращённые к большим игрокам, играют очень большую роль»

20 сентября 2019 07:34
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На старте «холодной» войны, когда Москва и Вашингтон только начинали играть мускулатурой, американские учёные придумали весьма любопытную метафору, актуальную и в наши дни: часы Судного дня. Вот уже 70 лет минутная стрелка этого воображаемого механизма то отдаляется, то приближается к полуночи – точке невозврата в мировой истории.

Сегодня на этих жутких часах 23.58 – всего две минуты до Апокалипсиса, рассказали в фильме «Мирные люди». Столь близкое положение стрелок было лишь единожды: в 1953 году, когда Советский Союз и США испытали свои термоядерные бомбы.

Как повернуть эти жуткие часы вспять? Конечно же, договариваться! Лучшего способа человечество не придумало. Это предлагает и Минск. Но смогут ли мировые державы услышать мирный голос небольшого государства?

Михаил Гусман: «Голоса миротворческие лидеров небольших стран, обращённые к большим игрокам, играют очень большую роль»-1

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС (Россия):
Может ли в этой ситуации своё слово сказать маленькая страна, как Беларусь? Может ли в этой ситуации быть услышан голос лидера небольшой страны, как Беларусь, допустим, Александра Григорьевича Лукашенко? Конечно, может. И должен.

Более того, иногда, и мир знает много этих примеров, здравые, взвешенные, умудрённые опытом жизни, голоса миротворческие лидеров небольших стран, обращённые к большим игрокам, играют очень большую роль.

# Беларусь-Россия # Михаил Гусман

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