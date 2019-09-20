Проект соглашения об упрощении визового режима Беларуси с Евросоюзом одобрен Президентом

Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС. 20 сентября об этом сообщили в МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, соглашение об упрощении визового режима с ЕС предполагает снижение стоимости шенгена до 35 евро. От сбора будут освобождены дети до 12 лет, а также целый ряд граждан. Визы будут оформлять быстрее и на более долгий период.

Страна завершила внутригосударственные процедуры по подготовке документов. Теперь им необходимо получить согласие Европарламента и одобрение Евросовета. После чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным числом голосов.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Вы знаете, что мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих контактов и деловых. Данное решение главы государства еще раз подтверждает это на деле.

Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определим конкретные модальности подписания соглашений.

Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сборов.

Отметим, стороны планировали подписать документ осенью. Сообщалось, что это может произойти во время планируемого визита в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.