Александр Лукашенко о выборах: «Страну раскачивать нельзя»

В том числе разговор коснулся и электоральной компании, которая набирает обороты. В активной фазе сейчас период сбора подписей. Главу государства попросили дать оценку предвыборной гонке и высказать свое мнение о так называемых провластных кандидатах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы кампанию избирательную проведем как всегда спокойно, тихо, не смотря на желание некоторых придать окраску шоу. Страну раскачивать нельзя. Понимаете, к примеру Россия может позволить себе себя раскачать. Ну, покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть качают на экспорт, и золото, и так далее.

У нас есть столько нефти, природного газа и золота? У нас нет, поэтому нам не надо раскачиваться. Не надо нам качать из стороны в сторону самих себя и других, нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующих два-три года будут потеряны.