Когда конфликт в Украине станет страницей в истории. Тезисы большого разговора о мире с президентами Беларуси и Украины

Новости Беларуси. Беларусь и Украина. В плане политических и, скажем так, общечеловеческих отношений вопросов между странами не возникало никогда. Мы всегда были вместе, даже во время самых тяжелых испытаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Взять годы Великой Отечественной или борьбу с последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Да и события, происходящие в братской стране уже в XXI веке, не могут оставить нас, белорусов, равнодушными. Не осуждая и не вмешиваясь, стараемся помочь. Минск – переговорная площадка, минские соглашения – синоним надежды.

Ирина Борисова, житель деревни Комаровка:

Решились на второго ребенка, потому что почувствовали уверенность. Здесь вообще не страшно рожать. Вот так сейчас живет большая семья Борисовых, а это три поколения. Всё как у всех: работа – дом, пусть и служебный, огород в 10 соток – подспорье к зарплатам. А ведь четыре года назад Максим и Ирина с годовалой дочкой вынужденно покидали Красноармейск. Этот город Донбасса стал прифронтовым. Таковым и остается. До войны они ни разу не бывали в Беларуси. И никак не ожидали, что здесь их так встретят, а они станут родными. В душе и по паспорту – украинцы, но уже называют себя белорусами.

Татьяна Сулимова, житель деревни Комаровка:

У нас, как у украинской семьи, всегда на столе борщ. Но так как мы живем в Беларуси, у нас преобладает картошечка белорусская, грибочки. Ну а сало любят все: и белорусы, и украинцы. Таких историй за четыре года вооруженного конфликта на Донбассе только наш телеканал в своих репортажах показал сотню. А за кадром остались еще тысячи героев, благодарных нам. Белорусам, которые без лишних слов на разных уровнях протянули руку помощи, когда случилась беда в соседней и кровно близкой стране. Наш дом – ваш дом.

Бежавших от войны на юго-востоке Украины обеспечили всем, что есть у самих – работой, бесплатным образованием и медициной.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:

Они нашли кров. Они живут, как такие же белорусы, как и мы. Так было, так есть и так будет, потому что мы – толерантная страна. Это первое. Второе. Это минская площадка, которая организована здесь. Третье. Это экономические связи, которые мы не порываем, хотя отдельные чудо-эксперты говорят нам об этом, что мы должны с Украиной разорвать экономические связи. А к чему это приведет? Только к дальнейшей эскалации конфликта, дальнейшим проблемам, непониманию между народами. Ничего хорошего в этом нет. Потому нужно укреплять экономические связи между отдельными предприятиями, людьми. Это тоже ведет к миру. Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины Во многом и поэтому во время прошлогоднего визита в Киев Президент нашей страны инициировал I Форум регионов Беларуси и Украины. Он состоялся и войдет в историю однозначно эффективным не только экономически, но и политически.

Александр Лукашенко затронул болезненную для наших народов тему. По-семейному откровенно обратился к каждому вовлеченному в этот конфликт. Адресовал свой посыл глобально – через президента Украины и впервые настолько локально – в зале присутствовали представители 17 регионов этой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель одна. Я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт – прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения. Ни в коем случае нельзя. Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас.

Беларусь с самого начала не была в роли безразличного наблюдателя за кровопролитием в братской для нас стране. В критический момент стороны договорились, чтобы Минск стал нейтральной площадкой для переговоров. Оглядываясь назад, очевидно, что это решение было единственно верным и возможным для достижения конкретных результатов. Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы» В сентябре 2014 года был подписан Минский протокол. А уже в феврале 2015 года, когда ситуация приблизилась к опасному рубежу, лидеры Германии, России, Украины и Франции во Дворце Независимости 17 часов искали компромисс. И нашли.

Алена Сырова, корреспондент:

Три с половиной года прошло с момента подписания Минских соглашений. За это время они не только не утратили своей актуальности, но по-прежнему остаются единственной пошаговой инструкцией, следуя которой можно остановить кровопролитие на юго-востоке Украины. Безусловное выполнение Минских договоренностей – залог обретения мира. Об этом говорят и лидеры Нормандской четверки, и международные эксперты.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Минские соглашения – единственная основа, на которой мы можем работать.





Без перевода и без посредников белорусы, украинцы, россияне понимают друг друга. Слова «война» и «мир» одинаково звучат на трех языках славянской семьи. Нам просто друг друга понять, но сложно услышать в момент тотального недоверия одной стороны к другой. Александр Лукашенко настаивает – с этим по силам справиться белорусам, россиянам и украинцам. Вместе. Президент Беларуси о содействии миру в Украине: это должны решать три славянских народа Петр Порошенко не скрывает своей признательности белорусскому народу и лично белорусскому Президенту. С Александром Лукашенко они давно знакомы и знают цену слов друг друга.