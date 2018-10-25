Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.

Назначая новое правительство, Александр Лукашенко поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры этого органа исполнительной власти. Глава государства интересовался, как движется работа в этом направлении. Речь идет, в том числе о перераспределении обязанностей между вице-премьерами. Президент отметил, что все решения должны приниматься коллегиально. Это один из основных принципов работы правительства. А, получив портфели, чиновники, даже такого высокого ранга, не должны засиживаться в кабинетах. Разрешение проблем реального сектора экономики – основное направление деятельности кабинета министров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы обновляли наше правительство, мы договаривались, что в ближайшее время вы разберетесь с функциональными обязанностями аппарата правительства и структурой. Поэтому хотелось бы услышать от вас видение некоторых вопросов, но при этом хочу вас предупредить, мне поступают некоторые сигналы из правительства, что оно видит свою работу так, эдак, что будет заниматься стратегией, а не повседневными делами. Я хочу напомнить вам, что, во-первых, правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно. Это должно свято соблюдаться. Этому я уделяю очень большое внимание, стилю работы правительства.

Во-вторых, правительство будет заниматься не только выработкой стратегий – это, кстати, не ваша прерогатива. Стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить предложения по корректировке, но решение принимает Президент. Поэтому в этой части – пожалуйста – стратегии. Я могу сказать по-народному, правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики. Поэтому придется делать все: и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. В противном случае, правительство, которое будет сидеть в конторе и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит внизу, Беларуси такое правительство не надо.