Кочанова: роль парламента должна быть более весомой, голос депутата должен звучать ярче

Шесть десятков соглашений и договоров подписаны в ходе II Узбекско-белорусского женского бизнес-форума в Ташкенте. Общая сумма коммерческих контрактов оценивается в 50 миллионов долларов США. Итоги двух дней работы женское бизнес-сообщество, представители государственных органов власти и общественных организаций подвели сегодня, 27 августа, во время пленарного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусской делегации, председатель Совета Республики Наталья Кочанова на площадках форума провела ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления многоплановых отношений между странами, включая расширение межпарламентского взаимодействия.