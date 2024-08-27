Кочанова: роль парламента должна быть более весомой, голос депутата должен звучать ярче
Шесть десятков соглашений и договоров подписаны в ходе II Узбекско-белорусского женского бизнес-форума в Ташкенте. Общая сумма коммерческих контрактов оценивается в 50 миллионов долларов США. Итоги двух дней работы женское бизнес-сообщество, представители государственных органов власти и общественных организаций подвели сегодня, 27 августа, во время пленарного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава белорусской делегации, председатель Совета Республики Наталья Кочанова на площадках форума провела ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления многоплановых отношений между странами, включая расширение межпарламентского взаимодействия.
Ольга Масловская расскажет подробности.
Ряд встреч – в том числе на высшем уровне. Женский бизнес-форум – это не только контракты и промышленная кооперация. Это еще и возможность обсудить или выработать стратегические направления сотрудничества.
Сегодня, 27 августа, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы обсуждали с господином президентом вопросы дальнейшего нашего сотрудничества в рамках договоренностей, которые были. Конечно, роль парламента в реализации этих задач велика. И сегодня, как никогда, абсолютно все сказал правильно президент Узбекистана о том, что роль парламента должна быть более весомой и голос депутата должен звучать ярче, потому что мы работаем над законопроектами, которые должны идти от жизни. Мы, палата территориального представительства, для нас очень важны региональные сотрудничества. Мы этот вопрос тоже обсуждали, у нас созданы группы дружбы, но мы вывели на новый уровень, сегодня у нас уже будет работать комиссия по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. И региональное сотрудничество, работа с людьми – основополагающий вопрос.