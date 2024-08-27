Макрон хочет разменять голову Дурова на поддержку США? Лазуткин о скандальном аресте главы Telegram

Власти Франции до сих пор не предъявили обвинений Павлу Дурову. Однако издание Wall Street Journal раскрыло, чем создатель «Телеграм» ценен для западных спецслужб: специалисты пытаются взломать зашифрованный трафик популярного мессенджера, чтобы использовать его против работы российской разведки в Европе. Сам Дуров в начале года заявлял, что Telegram перенес свой главный офис в ОАЭ из-за пристального внимания ФБР, которое «хотело» деталей о его работе. О том, почему «Телеграм» больше не будет прежним, расскажет Андрей Лазуткин. «Дуров сотрудничал с США и ЕС, но недостаточно, и его посадили»

Андрей Лазуткин, политолог:

Громкие заявления про 20 лет тюрьмы – это форма давления, чтобы Дуров через связь с адвокатом был сговорчивее и шел на сделку. Реально Дурову могут предъявить только нарушение нового закона ЕС о цифровых рынках, который регулирует работу цифровых платформ. Однако известно, что никаких требований европейский регулятор «Телеграму» не предъявлял, кроме того, закон не предусматривает уголовного преследования, только штраф. Команда «Телеграма» при этом сделала заявление, что законодательство ЕС они соблюдали. Возможно, поэтому Дуров и не боялся посадить самолет во Франции, а потом ему долго не предъявляли обвинения. Потому что сложно доказать его связь с терроризмом или торговлей людьми, это как если бы изобретатель телефона отвечал за содержание всех звонков в мире. По самой операции может быть два варианта: первый – в Париже готовилась сделка, но ее не заключили. Дуров мог прибыть на некие переговоры, он не просто так получал гражданство Франции, для него это вопрос коммуникации с Западом. Но переговоры пошли не по плану, и его задержали. Второй вариант – чистая провокация, когда США несколько лет проявляли интерес к Дурову и вели его, чтобы задержать в стране НАТО и поставить «Телеграм» под контроль. Говорят, что помогла девушка, с которой Дуров встречался и которая сообщала о перемещениях частного самолета.

Это не значит, что «Телеграм» ранее не сотрудничал с американцами – как минимум с 2022 года «Телеграм» предоставляет «отчеты о прозрачности», в которых раскрывает, каким странам и в каком количестве передавались данные пользователей. Как правило, это терроризм и детская порнография. В этом случае, согласно политике конфиденциальности «Телеграма», выдается IP-адрес (то есть адрес компьютера) и номер сим-карты. Но такая выдача возможна только по решению суда и только для стран с «высоким индексом демократии». Россия в их число не входит, зато входит США, Германия и в целом Евросоюз. Поэтому это с нами Дуров не сотрудничал, а с ними сотрудничал, но недостаточно, и его все равно посадили. Как в США создают условия для слежки за IT-компаниями? Андрей Лазуткин:

Это урок всем, кто считает, что деньги и джентльменские соглашения с Западом могут гарантировать место под солнцем. Работать, как работал Дуров, то есть контролируя способы шифрования и имея возможность удалять любой контент – можно, но только с территории США и только в американской юрисдикции.

Об этом рассказывал еще 10 лет назад перебежчик из ЦРУ Сноуден. Американцы уже на момент 2013 года создали систему для контроля интернет-трафика. Это не сверхпрограмма, как в фильмах, которая за всеми следит, скорее, это система контроля за конкретными IT-компаниями. Они по решению суда сами хранят и передают весь трафик регулятору, а дальше специалисты с ним работают, если им что-то нужно. Так в одну точку стекается информация от всех программных продуктов, которые есть на рынке США. А чтобы эти продукты сами стремились в одну точку – в США, им создаются особые условия в Силиконовой долине, особые преференции, туда свозят трудовые коллективы вместе с семьями со всего мира. И когда появляется новая платформа для коммуникации, она сама стремится в США, и ЦРУ не надо сажать самолет с ее руководителем в третьей стране. Дуров и Еврокомиссия не договорились, а значит, что обвинения дутые и у французов ничего на него нет