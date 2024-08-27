Деловой форум в Ташкенте. Наталья Кочанова встретилась со своей узбекской коллегой

Межпарламентские отношения Беларуси и Узбекистана вышли на абсолютно новый уровень. Об этом заявила председатель Совета Республики во время встречи со своей коллегой председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнула Наталья Кочанова, в условиях, когда мир серьезно меняется, голос парламентариев должен звучать очень ярко в защиту спокойствия, своих традиционных ценностей, своей истории. Спикеры обсудили стратегические направления взаимодействия двух стран: создание совместных производств, поставки товаров, обмен новыми технологиями и не только. Присутствовали на встрече и представители делегаций Беларуси и Узбекистана. В торжественной обстановке состоялась церемония подписания «дорожной карты» по реализации меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламента двух стран. Также Наталья Кочанова оставила запись в книге почетных гостей Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наши страны дружественны, мы ментально очень схожи. Наши люди – народ трудолюбивый, так говорит Александр Григорьевич, наш Президент. Он с глубоким уважением относится к Президенту Узбекистана, к господину Мерзиёеву, стране, к народу. Потому что, конечно, нас связывает очень многое. И наше сотрудничество действительно сегодня развивается абсолютно по всем направлениям. И во многом, конечно, тональность наших дружественных отношений задают наши президенты. В этом нет никакого сомнения.

Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:

Мы еще раз хотим поздравить вас с успешным проведением парламентских выборов. Мы знаем, что состав очень сильный. У нас была возможность более близко познакомиться с коллегами, которые вновь вошли в состав верхней палаты парламента Беларуси. Действительно мы уверены, что те задачи, которые поставлены вообще перед парламентом Беларуси, этим составом будут реализованы успешно. На самом высоком уровне и качественном.